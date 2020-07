News Cinema

Durante le riprese di Doctor Strange, Benedict Cumberbatch entrò a sorpresa in una fumetteria di Manhattan: lo sapevamo, ma ci mancava il video.

Questa è una curiosa notizia, perché ne riprende una di quattro anni fa, ma da un'altra angolazione: durante le riprese di Doctor Strange nel 2016, Benedict Cumberbatch fece irruzione, in costume, in una fumetteria di Manhattan. Ne venimmo a conoscenza perché il proprietario del comic book store postò una foto di rito su Tweet, facendo vibrare i fan e la rete. Oggi sappiamo che esisteva anche un video di quell'episodio, condiviso ieri dal regista del primo capitolo Scott Derrickson: come ricorderete, Derrickson ha rinunciato a dirigere il sequel Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia per divergenze creative con i Marvel Studios, che l'hanno sostituito con Sam Raimi. Ecco ad ogni modo il video della simpatica visita, dove Benedict Cumberbatch esce ed entra dal personaggio dI Doctor Strange, scherzando con una certa autoironia british.





Fonte Video: account Twitter di Scott Derrickson