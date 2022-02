Benedict Cumberbatch, la reazione alla nomination all'Oscar per Il potere del cane

News Cinema

Benedict Cumberbatch ha raccontato la sua reazione alla notizia della nomination all'Oscar per Il potere del cane: non se n'era nemmeno accorto, perché... bisogna pure fare il padre nella vita reale!

Benedict Cumberbatch è fresco di nomination all'Oscar come miglior attore protagonista in Il potere di cane, il film Netflix di Jane Campion: ma come ha accolto la notizia uno degli attori britannici contemporanei più quotati, non nuovo a questi riconoscimenti? Ebbene, aveva un po' da fare, ma...

Benedict Cumberbatch, Il potere del cane e la nomination all'Oscar

Intervistato dal New York Times, Benedict Cumberbatch ha dovuto ammettere di aver saputo in ritardo della sua nomination agli Oscar per Il potere del cane di Jane Campion, dove interpreta un violento ranchero che disapprova il matrimonio di suo fratello, coproprietario con lui dell'azienda. C'è da dire che Cumberbatch ha già sfiorato una volta l'Oscar, con la sua nomination per The Imitation Game, ma non è di certo una presunta "abitudine" ad averlo distratto in questo caso, bensì gli impegni familiari...

Penso che tutti avessero saputo della cosa tranne me. Stavo dormendo e non avevo acceso il telefono. La sera prima qualcuno di Netflix mi aveva mandato una mail dicendo: "Guarda, non importa cosa succederà, siamo così fieri del film e della grande interpretazione". Una mail adorabile, bellissima. E allora ho realizzato: "Oddìo, ma è domani!" Sono un papà di tre ragazzini e sto gestendo la cosa da solo, perché mia moglie è a New York, quindi cercavo di farli preparare per la scuola, farli salire in macchina, farli muovere. Solo mentre stavamo finendo la colazione ci ho fatto mente locale: "Oh, il telefono, meglio prenderlo!" Ho acceso e ho dovuto spiegare a tre faccette un po' confuse cosa significasse, perché stavo ridacchiando e sorridendo un sacco. Le loro reazioni sono state varie. Non parlo della mia vita privata, ma questa è una cosa che sono disposto a condividere. È stato un momento bellissimo da vivere con i miei ragazzi.