Benedict Cumberbatch, il successo di Sherlock e Doctor Strange: chi vince per lui

News Cinema

Ormai celebre come Doctor Strange nel Marvel Cinematic Universe, Benedict Cumberbatch è diventato noto a livello internazionale per Sherlock. Ma secondo lui quale dei due personaggi ha avuto più successo?

Benedict Cumberbatch ormai è istintivamente associato da tutti al Doctor Strange nel Marvel Cinematic Universe, ma è indubbio che la sua notorietà internazionale si debba allo Sherlock sulla BBC, un rilancio in grande stile contemporaneo del personaggio di Conan Doyle, al fianco di Martin Freeman / Watson. Dal suo punto di vista, quale dei personaggi ha riscosso il più grande successo? Non date per scontata la risposta... Leggi anche Doctor Strange e Iron Man: cosa li accomuna secondo Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch: Sherlock contro Stephen Strange, quale ha avuto più successo?

In un'intervista con The Talks, Benedict Cumberbatch ha chiacchierato un po' della sua carriera e ha rivelato quale dei due suoi personaggi più famosi, Sherlock e Doctor Strange, abbia riscosso a suo parere maggiore successo. La serie Sherlock conta quattro stagioni per dodici episodi, più uno speciale, e si è conclusa nel 2017, quando Benedict aveva già apparso sullo schermo per la prima volta come Strange. Qual è il verdetto di Cumberbatch?

Per quanto riguarda l'idea che Strange pesi di più di Sherlock... non credo sia così. Secondo me Sherlock ha avuto una diffusione anche maggiore del Doctor Strange, perché era per la tv. È più democratico, più gente l'ha visto. La quantità di persone che quel programma ha raggiunto è straordinaria. È stata come una fiala puzzolente che sapevo sarebbe esplosa nell'istante in cui ho accettato di interpretarlo. Solo non sapevo quanto sarebbe stata grossa, ha sorpreso tutti noi che ci abbiamo lavorato.