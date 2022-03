Doctor Strange e Iron Man: cosa li accomuna secondo Benedict Cumberbatch

News Cinema

Benedict Cumberbatch, che rivedremo nei panni di Stephen Strange in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, riflette sulle somiglianze tra il suo personaggio e il Tony Stark di Robert Downey Jr.

Benedict Cumberbatch, attualmente candidato all'Oscar 2022 per Il potere del cane, è a pieno titolo uno dei principali attori del Marvel Cinematic Universe nei panni di Stephen Strange, anche nell'imminente Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nelle sale dal 4 maggio. C'è stato fino a qualche anno fa un personaggio-simbolo della Marvel al cinema persino più potente del suo: il Tony Stark alias Iron Man, interpretato da Robert Downey Jr. In un'intervista Cumberbatch riflette sulle somiglianze tra i due... Leggi anche Doctor Strange 2, il ruolo di Scarlet Witch nella storia, parla il producer

Benedict Cumberbatch sulle somiglianze tra Tony Stark e Stephen Strange

Pronto a ricomparire in Doctor Strange nel Multiverso della Follia dopo la sua significativa partecipazione a Spider-Man No Way Home, Benedict Cumberbatch in un'intervista con KCRW ha riflettuto sulla personalità del suo Stephen Strange: ci vede dei punti di contatto con quella del Tony Stark efficacemente incarnato da Robert Downey Jr. negli Iron Man. In attesa di un possibile Oscar per Il potere del cane, Benedict si fa sempre ascoltare con piacere...

Quella tipica irriverenza, quel tipo di intelligenza tagliente che colpisce a sorpresa, tutto quell'ego (anche con i suoi aspetti gradevoli)... Sono cose che abbiamo visto in modo molto evidente con Tony Stark, specialmente nell'incandescente versione di Downey, nelle sue interpretazioni nell'ultimo decennio. Sono quelle le cose che contano, non tanto i pizzetti. È il loro modo di essere a disagio con altre persone, o il modo in cui i loro ego hanno la meglio. E la loro intelligenza viene fuori come una valanga in molte occasioni. Nel passato a Strange è successo proprio questo.