Benedetta: il trailer italiano ufficiale del film scandalo di Paul Verhoeven

Virginie Efira interpreta il ruolo di una monaca di un convento italiano del Seicento che prima è stata considerata una mistica e visionaria in contatto con la Madonna, e poi un'eretica e pericolosa omosessuale. Ecco il trailer italiano di Benedetta.

È finalmente disponibile, e ve lo facciamo vedere qui di seguito, il trailer italiano ufficiale di Benedetta, il film "scandalo" di Paul Verhoeven interpretato da Virginie Efira che arriverà nelle sale italiane, distribuito da Movies Inspired a partire dal 2 marzo prossimo.

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2021, il nuovo film del grande (e generalmente sottovalutato) regista olandese ha suscitato reazioni forti e fatto molto parlare di sé per il modo controverso, ironico e provocatorio con il quale ha raccontato la storia di Benedetta Carlini, una monaca del monastero di Pescia, in Toscana, che nel Seicento fu considerata prima una mistica e una visionaria e poi venne accusata di omosessualità e eresia.

Efira interpreta ovviamente la protagonista, affiancata da Charlotte Rampling (la badessa del monastero in cui si svolge la vicenda), Lambert Wilson (un nunzio apostolico che condannerà Benedetta) e la giovane Daphne Patakia, molto somigliante a Marine Vacth (interprete di Bartolomea, la monaca sedotta da Benedetta).

Per sapere di più sul film, potete leggere la recensione scritta da Cannes 2001.

Questo è il trailer italiano ufficiale di Benedetta di Paul Verhoeven:



