Ben Stiller sarà Jack Torrance in uno Shining a teatro

Ben Stiller debutterà presto nel suo primo ruolo horror: quello dello scrittore Jack Torrance di Shining. Il romanzo di Stephen King, già diventato il film di Stanley Kubrick con Jack Nicholson, avrà una versione teatrale che andrà in scena a Londra a inizio 2023.

Ben Stiller, che siamo abituati a vedere un po’ più nelle commedie e un po’ meno nei film drammatici, potrebbe interpretare uno dei personaggi più iconici dell'immaginario horror del secolo scorso: Jack Torrance.

A chi ha avuto un temporaneo vuoto di memoria spiegheremo che Torrance è il folle protagonista di "Shining", il romanzo di Stephen King diventato, nel 1980, il celeberrimo omonimo film di Stanley Kubrick con Jack Nicholson. Attenzione, però, perché il passaggio di testimone non avverrà per un remake o reboot cinematografico, ma per una pièce teatrale.

Cosa sappiamo sullo Shining teatrale con Ben Stiller

Stando a Deadline, la versione di Shining per le tavole del palcoscenico è un progetto che risale addirittura al 2017. Ovviamente la pandemia ha bloccato tutto, ma adesso i tempi sono finalmente maturi e lo spettacolo debutterà nel West End londinese nel corso del 2023. A dirigere sarà il regista belga Ivo van Hove, conosciuto per il suo avanguardismo e la sua abitudine a utilizzare immagini proiettate su una pluralità di schermi. A lui si devono "Network", con Bryan Cranston, e una versione di Eva contro Eva (il film con Bette Davis e Marilyn Monroe) con protagonista Gillian Anderson.

Tornando a "Shining", sembra che la pièce sarà più vicina all'opera di King e meno al film di Kubrick. Le prove cominceranno in autunno per un debutto a teatro previsto per l'inizio del prossimo anno. Lo spettacolo andrà anche a Broadway e non è la sola incursione di Ben Stiller nell'universo inventato dal celebre scrittore horror. L'attore e regista, infatti, ha acquistato, diverso tempo fa, i diritti del racconto "Rat", per trasformarlo in un film da dirigere e interpretare. Come per Shining, al centro della storia c'è uno scrittore in preda a un blocco creativo.

Ricordiamo che Stiller è completamente nuovo al genere horror, sarà dunque interessante vederlo alle prese con entrambi i progetti.