Ben Affleck e Matt Damon raccontano la Nike e Michael Jordan

Ben Affleck sarà regista e cointerprete di un film sulla Nike, precisamente sulla campagna dell'azienda costruita su Michael Jordan, portata avanti da un venditore interpretato da Matt Damon, protagonista del film.

Li abbiamo visti insieme sullo schermo un'ultima volta in The Last Duel di Ridley Scott, ma Ben Affleck e Matt Damon uniranno di nuovo le loro forze per un film che racconta le manovre complesse della Nike per legare il brand a Michael Jordan negli anni Ottanta. Il film Amazon sarà interpretato da Matt Damon nel ruolo del protagonista, con Affleck in veste di regista nonché cointerprete nella parte del cofondatore Phil Knight. Leggi anche The Tender Bar, George Clooney: "Perché ho scelto Ben Affleck"

Nike e Michael Jordan raccontati da Matt Damon e Ben Affleck