Beetlejuice 2: un criptico Tim Burton non esclude il ritorno dello spiritello porcello

Tim Burton è tornato in argomento Beetlejuice 2, per dire prima no, poi sì, poi forse. Un nuovo film dedicato al personaggio interpretato da Michael Keaton non è stato escluso, e questo è l'importante. Si tratta di un sequel o di un reboot?

Torniamo oggi a parlare di Beetlejuice 2 dopo un periodo di silenzio. In realtà a riprendere l'argomento è Tim Burton, che non si sbottona più di tanto, ma riaccende le speranze dei fan della commedia horror del 1988 con Michael Keaton.

Beetlejuice 2: storia di un sequel incerto

Costato 15 milioni di dollari, Beetlejuice - Spiritello porcello ne ha incassati in tutto il mondo quasi 74 e si è aggiudicato l'Oscar per il miglior trucco e diversi altri riconoscimenti. Interpretato anche da Winona Ryder, Alec Baldwin e Geena Davis, il film ha ispirato una serie tv prodotta dallo stesso Tim Burton e andata in onda sul canale ABC, diversi videogiochi e, nel 2018, un musical.

Nei primi anni '90 si è cominciato a parlare di un sequel intitolato Beetlejuice Goes Hawaiian nel quale la famiglia Maitland si trasferiva alle Hawaii e si trovava di fronte a una serie di problemi che solo Beetlejuice poteva risolvere. Ebbene, Beetlejuice Goes Hawaiian non è mai stato girato e non è stata scritta nemmeno la sceneggiatura.

Passando a tempi recenti, circa 6 anni fa Tim Burton ha detto di aver rinunciato a Beetlejuice 2, nonostante ne avesse discusso a lungo con Michael Keaton. Nell'ottobre del 2021, poi, lo sceneggiatore Seth Grahame-Smith, già collaboratore di Burton per Dark Shadows, ha spiegato le ragioni per cui il tanto desiderato seguito non era stato realizzato, spiegando di non essere riuscito a convincere regista e protagonista e di essersi messo l'anima in pace. Nel febbraio del 2022, infine, la Plan B di Brad Pitt ha annunciato che avrebbe prodotto Beetlejuice 2.

Beetlejuice 2: le parole criptiche di Tim Burton che restituiscono speranza

Stando a Deadline, durante un'intervista Tim Burton avrebbe dato una risposta criptica proprio a una domanda su Beetlejuice 2, per la precisione su un reboot del film. Questa risposta contraddiceva quanto affermato dal regista soltanto il giorno prima durante una masterclass. Burton, insomma, avrebbe detto: "Niente è fuori discussione", per poi aggiungere:

So che sto facendo un film solo quando sono sul set e sto girando. Cerco di andare alla radice di tutte le cose. Si getta il seme, il seme germoglia e poi la pianta cresce, indipendentemente da tutti questi discorsi. Sto sviluppando alcune idee, ma siamo davvero agli inizi. Vedremo come andrà. Vi piace questa come non risposta?

Secondo la nostra fonte, Tim Burton è dunque al lavoro su una reinvenzione di Beetlejuice. Sarebbe meraviglioso, ma i continui rimandi dell'atteso film numero due ci hanno abituato a non illuderci, quindi è meglio mantenere la calma e incrociare le dita. Fatelo anche voi, poi eventualmente partiranno i festeggiamenti.