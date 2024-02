Bee Gees, Ridley Scott in trattative per dirigere il biopic sulla band

News Cinema

Dopo Il Gladiatore 2, Ridley Scott è in trattative per dirigere il biopic sui Bee Gees!

Ridley Scott potrebbe aver già trovato il suo prossimo progetto: dopo Napoleon e Il gladiatore 2, dirigerà il biopic - ancora senza titolo - sulla band dei Bee Gees. Come ha svelato Deadline, il regista è in trattative per assicurarsi la regia del film, che sarà distribuito da Paramount.

Questo è un periodo in cui i biopic dedicati alle leggende del mondo della musica si susseguono uno dopo l'altro: dall'Elvis di Baz Luhrman e con Austin Butler, al film Bob Marley: One Love che arriverà presto nelle sale e a Michael, il biopic su Michael Jackson che arriverà al cinema ad aprile 2025.

A questi possiamo aggiungere il biopic, ancora senza un titolo ufficiale, sulla band dei Bee Gees, famosa per la colonna sono de La febbre del sabato sera e di diverse hit degli anni '60, '70 e '80. I fratelli Barry Gibb, Robin e Maurice hanno firmato, infatti, succesi come Stayin' Alive, Too Much Heaven e Nights on Broadway. Barry Gibb, fondatore del trio e unico ancora in vita, figura tra i produttori esecutivi del film. Al momento non ci sono indicazioni sugli eventuali interpreti dei tre componenti della band, del cast o di una possibile data d'uscita della pellicola.

Dopo John Carney e Lorene Scafaria, sembra che finalmente la pellicola abbia trovato il suo regista: secondo diverse testate, infatti, in trattative per dirigere il biopic ci sarà Ridley Scott. Distribuito da Paramount Pictures e co finanziata da GK Film - che ha a capo Graham King, già dietro la produzione di Michael di Antoine Fuqua - e Amblin and Sister. La sceneggiatura del film è stata scritta da John Logan (Il gladiatore, L'ultimo samurai, The Aviator, Hugo Cabret).

Ridley Scott potrebbe essere il candidato perfetto per dirigere un biopic sui Bee Gees anche per via dei legami con lo storico manager della band, Robert Stigwood, figura fondamentale nell'ascesa del gruppo negli anni '60 e poi della rinascita della band negli anni '70.