Beau Is Afraid: l'incubo di Joaquin Phoenix nel trailer del film tra horror e commedia

Ari Aster dirige Beau Is Afraid incastrando il personaggio di Joaquin Phoenix tra realtà e incubo. Questo è il primo trailer del film.

Un uomo paranoico intraprende un epico viaggio per andare a far visita sua madre.

Questa è attualmente l'unica riga ufficiale della trama di Beau Is Afraid è appena stato diffuso il primo trailer. Sul sito della casa di produzione A24, gestita da persone illuminate capaci di realizzare progetti scomodi e interessanti (che siano benedetti per questo), si legge anche che il film è "ingegnosamente perverso" in quanto partorito dalla mente di Ari Aster. Quest'ultimo è il regista che vi ha fatto tremare con i film Hereditary - Le radici del male e Midsommar - Il villaggio dei dannati. A quanto pare questo suo nuovo film mescola horror e commedia, sogno e incubo, ed è tratto dal suo stesso cortometraggio del 2011 intitolato Beau, nel quale un un nevrotico uomo di mezza età è vittima di una serie di nefasti eventi mentre tenta di andare a trovare sua madre.