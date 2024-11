Beatles '64: ecco il trailer ufficiale del documentario prodotto da Martin Scorsese

News Cinema

Sta per debuttare in streaming su Disney+ un nuovo documentario dedicato ai Fab Four, che si concentra sul primo tour americano della band e che conta su materiali indediti.

A Martin Scorsese, si sa, piace il cinema, ma piace anche la musica. E nel corso della sua lunga e gloriosa carriera più volte ha realizzato dei documentari sul mondo del rock: da L'ultimo valzer a Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, passando per No Direction Home: Bob Dylan, Shine a Light e George Harrison: Living in the Material World.

Ora, come produttore, Scorsese racconta i leggendari Beatles: debutterà il 29 novembre in streaming su Disney+ Beatles '64, un film che, con l'utilizzo di materiali di repertoro editi ma soprattutto inediti, racconta del primo tour effettuato negli Stati Uniti dalla leggendaria band.

Diretto da David Tedeschi, il film parte con l'atterraggio a New York, tra entusasimi e isterie varie, di John, Paul, George e Ringo avvenuto il 7 febbraio del 1964, e racconta la loro storica esibizione all'Ed Sullivan Show (che fece registrare più di 73 milioni di spettatori) ma anche il primo concerto americano dei Fab Four tenutosi al Coliseum di Washington, oltre a raccontare il dietro le quinte di tutto questo e il legame tra i quattro Beatle.

Tutti i materiali, compreso l'inedito girato dei fratelli Albert e David Maysles, storici pionieri del documentario, sono stati restaurati in 4K per il film, e assieme a Scorsese figurano come produttori anche Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison e Sean Ono Lennon.

Con questo nuovo film si va ulteriormente a rafforzare la presenza dei Beatles sulla piattaforma streaming della Disney dove è già possibile vedere l'imperdibile The Beatles: Get Back di Peter Jackson, nonché Let It Be, il film un tempo introvabile diretto da Michael Lindsay-Hogg nel 1970.

Vedere questi film.è un buon modo per attendere l'annunciata quadrilogia di Sam Mendes, che ha deciso di raccontare la storia dei Beatles concentrandosi su uno solo dei quattro membri in ogni lungometraggio.

Ecco il trailer ufficiale di Beatles '64.