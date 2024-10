I Beatles di Sam Mendes come Rashomon? Parla lo sceneggiatore Peter Straughan

News Cinema

Lo sceneggiatore Peter Straughan, autore di Conclave, racconta in un'intervista il suo lavoro sul film su George Harrison e l'ispirazione di Sam Mendes per i 4 film sui Beatles.

Torniamo a parlare dell'epica impresa in cui si è infilato Sam Mendes: raccontare in quattro film, ognuno dedicato a un componente della band, i mitici Beatles. Già sappiamo che dovremo aspettare non poco per vederli arrivare al cinema, ma intanto è interessante scoprirne di più. Lo sceneggiatore Peter Straughan, autore del copione di Conclave (presentato alla Festa del cinema di Roma in questi giorni) è al lavoro sul film dedicato a George Harrison e ha rivelato interessi particolari su come Mendes concepisce la sua tetralogia biografica

Quattro film, quattro sceneggiatori, quattro diversi punti di vista: i Beatles come Rashomon

Questo è quanto dichiarato da Peter Straughan in merito ai biopic sui Beatles:

Sto facendo un biopic con Sam Mendes. Sam fa quattro film sui Beatles e io scrivo quello su George Harrison (...). Ci tengono separati gli uni dagli altri e Sam sta nel mezzo. Non penso che nessuno di noi sappia esattamente come funzionerà. Penso che l'idea sia che, dal momento che siamo isolati, racconteremo la storia in quattro modi diversi dal punto di vista dei nostri personaggi.

In questo senso Straughan fa un paragone con Rashomon, il capolavoro di Akira Kurosawa in cui la stessa storia è raccontata dal punto di vista dei diversi personaggi coinvolti. In questo senso alcune celebri scene della vita dei Fab 4 si ripeteranno nei quattro film, raccontati ciascuna da una diversa prospettiva. Lo sceneggiatore dice che inizialmente lui avrebbe voluto scrivere il film su John Lennon, che era già stato assegnato e dunque ha dovuto "accontentarsi" di George Harrison. Uno dei nomi degli altri sceneggiatori coinvolti, di cui si sa con certezza, è quello di Krysty Wilson-Cairns. Al momento si sa solo che Mendes sarà impegnato con questo ambizioso progetto fino a metà 2028, che le riprese dovrebbero iniziare nel luglio 2025 a Londra e che non c'è ancora nessun nome scritturato per i ruoli dei Beatles.