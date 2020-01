Batman V Superman, Zack Snyder difese il Batman sanguinario e "Martha!"

News Cinema

Dawn of Justice è uno dei film dedicati all'Uomo Pipistrello più criticati di sempre. Il regista si era difeso... a suo modo!

A quasi quattro anni dall'uscita, Batman V Superman Dawn of Justice di Zack Snyder rimane uno dei film più controversi tra quelli dedicati all'Uomo Pipistrello. Avrebbe dovuto consolidare il DC Extended Universe, ma con un budget di 250 milioni di dollari e un incasso di 873 non scalfì lo strapotere Marvel, pur introducendo la Wonder Woman di Gal Gadot che avrebbe fatto strada da sola. Da allora la Warner e la DC, salvo eccezioni come appunto Wonder Woman e l'exploit di Aquaman, hanno faticato a trovare una loro strada, almeno fino alla rivelazione di critica e pubblico rappresentata da Joker.

Tra le tante cose che i detrattori rimproverarono a Batman V Superman, su almeno due Snyder stesso ebbe qualcosa da dire. Vi riportiamo la sua autodifesa.

Batman V Superman Dawn of Justice, la battaglia che termina con il nome di Martha

Raramente una scelta narrativa è stata così ridicolizzata negli ultimi anni: all'apice dello scontro tra Batman e Superman, i due smettono di combattere quando realizzano di avere due madri con lo stesso nome. Anche se la trovata si può dire non abbia funzionato, Snyder spiega da dove giunse l'idea.

"Sapevamo come farli scontrare, ok? Ma come facevamo a farli smettere? Era dura. Abbiamo cominciato a discutere della loro umanità, Batman realizza che Superman ha un'umanità, non è solo una creatura, è un uomo. E' un alieno, ma è anche umano, in tanti sensi è persino più umano di lui, no? Ha abbracciato tutti gli aspetti positivi della razza umana, quindi Batman si trova davanti una cosa che lui stesso non è. E a quel punto abbiamo cominciato a parlarne, a capire come far funzionare questa cosa. Se l'avesse detto la Lois di Amy Adams sarebbe stato anche meglio. E' una costruzione mitologica, io non mi pongo problemi."

Batman V Superman Dawn of Justice e il Batman violento che ammazza le persone

Sulla violenza che Bruce Wayne incarna nel lungometraggio, Snyder è stato molto meno diplomatico. Con Comic Book affrontò la questione in modo parecchio spiccio. Se non siete d'accordo con lui, preparetevi alla lotta.

"Uno mi dice: Batman ha ucciso un tizio! E io: ma mi prendi per il culo? Svegliatevi, cazzo! Ecco la mia risposta. Avete perso la vostra verginità con questo fottuto film e ora mi venite a dire cose come "il mio supereroe non l'avrebbe fatto". Ma dite sul serio? Io voglio andare avanti, porca puttana. E' bello il punto di vista "i miei eroi sono innocenti"... forte. Ma allora vivete nel cazzo del mondo dei sogni."