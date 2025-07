Batman, James Gunn su Alan Ritchson come possibile scelta: "Sono un grande fan"

News Cinema

Circola da un po' l'indiscrezione che vedrebbe Alan Ritchson come papabile per il ruolo di Batman nel DCU: ecco cosa ne pensa James Gunn.

Alan Ritchson potrebbe interpretare il prossimo Batman? Anche James Gunn ha commentato la sempre più vigorosa indiscrezione che circola sul web. In molti, dopo il Superman di David Corenswet, desiderano un Uomo Pipistrello con le fattezze della star di Reacher. Batman dovrebbe apparire in The Brave and the Bold, un progetto già inserito nella programmazione dei DC Studios ma che, ad oggi, non ha ancora annunciato i suoi protagonisti. Di conseguenza c’è ancora speranza per i fan di Alan Ritchson. Ma cosa ne penserà James Gunn?

Batman, James Gunn di nuovo sul possibile casting di Alan Ritchson di Reacher

Co-presidente dei DC Studios e regista e sceneggiatore di Superman, James Gunn in genere utilizza i social network per condividere impressioni ed affrontare voci di corridoio, talvolta per smontarle e talvolta per rinvigorirle. Questa volta il focus trattato è quello di Batman, uno degli eroi più popolari dell’universo DC e che tra non molto dovrebbe tornare al cinema anche con un sequel diretto di The Batman con protagonista Robert Pattinson e diretto da Matt Reeves. Questo film non intaccherà il DCU in fase di costruzione, motivo per cui Robert Pattinson non interpreterà l’Uomo Pipistrello nell’universo interconnesso DC. A chi toccherà, quindi? Il pubblico ha già il suo favorito: Alan Ritchson, tornato alla ribalta con Reacher su Prime Video. Ragionando sulla possibile scelta dell’attore, James Gunn ha ammesso:

Probabilmente no, probabilmente non nello stesso anno solare. Non dirò se The Brave and the Bold sarà la prima volta che vedrete questo Batman. Non ho ancora pensato al casting. Sono un grande fan di Alan Ritchson, sia come attore che come persona... aspettiamo solo di vedere cosa succede.

Pare, dunque, che James Gunn e Peter Safran non abbiano ancora preso una decisione in merito a Batman. Questo significa che Ritchson non è ancora fuori dai giochi. Proprio l’attore in persona, del resto, non molto tempo fa in un’intervista con Wired aveva ammesso di essere molto interessato al personaggio e all’indiscrezione: “La cosa incredibile di questa voce è che James Gunn ha dichiarato pubblicamente 'LOL, non interpreterà Batman'. E questa cosa non morirà. Mi chiedono ogni giorno se interpreterò Batman. Lo farei? Sì. Non dovresti nemmeno pagarmi per essere Batman. Sì, indosserei il costume. 'Gotham è mia'.”