Batman con Robert Pattinson entra nel nuovo DC Extended Universe?

Secondo fonti di Variety, Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne non sarebbe fuori dai piani dei nuovi DC Studios per il DC Extended Universe. The Batman 2 potrebbe essere salvo.

Confessiamo che, anche per noi che scriviamo di cinema, nelle ultime settimane sta diventando complesso inseguire i sussulti del DC Extended Universe, dopo il "reboot" dei DC Studios, ora gestiti da James Gunn e Peter Safran. Proprio quando arriva un chiarimento sul destino di Wonder Woman 3, a quanto pare proprio cancellato, si accendono le speranze per il Batman di Robert Pattinson. È importante la voce raccolta da Variety, perché Matt Reeves sta per avviare The Batman 2... Leggi anche Patty Jenkins chiarisce la sua posizione su Wonder Woman 3

The Batman 2 potrebbe essere confermato dai nuovi DC Studios?