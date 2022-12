Batman Beyond con Michael Keaton tra i film sospesi ai DC Studios

News Cinema

Fa male saperlo ma a quanto pare, tra i piani dei DC Studios prima del colpo di spugna della settimana scorsa, c'era un nuovo assolo di Batman con Michael Keaton, un Batman Beyond che avrebbe coinvolto un'altra vecchia conoscenza...

Il coinvolgimento di Michael Keaton, storico Batman dello schermo, nei film contemporanei dei DC Studios e della Warner Bros. rimane avvolto un po' nel mistero: sappiamo che comparirà in The Flash, avrebbe dovuto avere una parte di rilievo nel cancellato Batgirl, ma c'era in ballo qualcosa di più corposo, stando alla newsletter Heat Vision di The Hollywood Reporter. Un nuovo assolo in Batman Beyond, che avrebbe coinvolto anche una presenza dei due film di Tim Burton, interpretati da lui tra gli anni Ottanta e Novanta... Leggi anche James Gunn definisce il futuro di Superman "un'enorme priorità" per il DCU

Batman Beyond era in corso di scrittura ai DC Studios, è cancellato?

Dopo il colpo di spugna sull'assetto attuale del DC Extended Universe, e le rassicurazioni calibrate di James Gunn (con Peter Safran nuovo corresponsabile dei DC Studios in casa Warner Bros.), arriva un nuovo scoop su un altro dei progetti sospesi/cancellati. Riguarda un'ulteriore vittima illustre di questi nuovi assetti (dopo Patty Jenkins per Wonder Woman 3): Michael Keaton, che a decenni di distanza da Batman (1989) e Batman - Il ritorno (1992) era tornato a interpretare Bruce Wayne in Batgirl (girato ma cancellato, come sappiamo!) e sarebbe dovuto essere il mattatore di un Batman Beyond. Sulla sceneggiatura pare fosse al lavoro Christina Hodson, che aveva scritto Birds of Prey ed era anche l'autrice appunto di Batgirl.

Stando a quello che il titolo suggerisce, il lungometraggio si sarebbe potuto ispirare all'omonima serie animata per la tv (1999-2001), dove un giovane apprendista Batman rispondeva a quello anziano, come mentore. Non abbiamo conferme. Ad ogni modo, stando alla voce, il copione avrebbe richiamato in causa Michelle Pfeiffer, immaginiamo giocoforza come la Selina Kyle / Catwoman di Batman - Il ritorno, con l'idea di far sbocciare una relazione tra Bruce e lei.

Un altro progetto che a quanto pare è stato vaporizzato dalla tabula rasa di Gunn e Safran, anche se dovremmo comunque riuscire a rivedere almeno una volta Michael Keaton nel ruolo, nel prossimo The Flash con Ezra Miller, in arrivo nel giugno 2023.