Barbie uscirà in IMAX arricchito di scena/e post-credits

Negli Stati Uniti Barbie conquisterà gli schermi IMAX il 22 settembre. Ciò che gli spettatori vedranno è un film con una o più scene inedite che appariranno dopo i titoli di coda e che sono state scelte da Greta Gerwig.

Mentre Barbie continua ad attirare gente in sala battendo a passo veloce una serie di record, la Warner Bros. annuncia che sarà possibile vedere o rivedere il film in IMAX, per immergersi completamente nelle atmosfere in colori pastello di Barbieland e seguire le disavventure di Barbie e Ken nel mondo reale. Si tratta di una notizia straordinaria, che ci arriva Variety e che per adesso riguarda gli Stati Uniti, ma c'è già l’idea di accontentare anche gli abitanti cinefili di alcuni selezionati territori stranieri.

Barbie in IMAX: ecco dove e quando

Oltreoceano Barbie conquisterà le sale IMAX a partire dal 22 settembre. Rimarrà in cartellone per una settimana e - attenzione attenzione!- conterrà delle scene post-credits scelte da Greta Gerwig. Forse non si tratterà di intere sequenze ma di un po’ di girato, ma parliamo comunque di nuovo materiale. A commento di questa bella novità, la regista ha dichiarato:

Abbiamo fatto Barbie per il grande schermo, ed è un'emozione poterlo portare nelle sale IMAX, che sono gli schermi più grandi di tutti. Per ringraziare di cuore i fan di Barbie, condividiamo felicemente qualcosa in più dell'incredibile lavoro svolto dal cast e dalla troupe: del materiale inedito che speriamo possa appassionare gli spettatori.

Anche i vertici della Warner Bros. hanno manifestato il loro entusiasmo per la novità, dicendosi contenti di aver dato a Barbie un'ulteriore opportunità di successo. Se ben ricordate, è stato Oppenheimer (che è targato Universal) ad assicurarsi le sale IMAX dal giorno dell'uscita, che negli States ha coinciso con quello di Barbie. Il quale Barbie, zitto zitto, è arrivato a un incasso mondiale di 1 miliardo e 300 milioni di dollari.

E in Italia Barbie conquisterà gli schermi IMAX? Noi speriamo di sì: ci pensate che meraviglia un Ryan Gosling in formato gigante che balla e canta I'm Just Ken?