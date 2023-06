Barbie, un particolare colore rosa è andato esaurito a causa della lavorazione?

News Cinema

Per restituire il look corretto in Barbie, la production designer Sarah Greenwood e la scenografa Katie Spencer hanno dovuto usare galloni di vernice di un particolare, specifico rosa. Mettendo nei guai l'azienda che lo produce?

Un film come Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling è stato concepito dalla regista Greta Gerwig per essere il più possibile fedele all'estetica dei giocattoli Mattel... ergo c'era un particolare colore che doveva dominare l'immagine: il rosa, anzi un tipo specifico di rosa, identificato e inseguito dalla production designer Sarah Greenwood e dalla scenografa Katie Spencer. Lo hanno raccontato a Teen Vogue... e un articolo di Vulture ha spiegato la situazione difficile in cui si è trovata l'azienda che lo produce.



Barbie e la sfida del rosa Rosco fosforescente

C'è un colore che domina il Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling, in arrivo al cinema il 20 luglio, ed è il rosa Rosco fosforescente: la regista Greta Gerwig ha tenuto molto a rispettare quell'iconico cromatismo dei giocattoli originali ("autentica artificialità", l'ha chiamata), così la produzione si è industriata per usare galloni di quella vernice su qualsiasi cosa: scenografie, oggetti di scena, costumi. Greenwood e Spencer hanno fatto incetta di tutta quella specifica vernice disponibile: "Il mondo non aveva più rosa!"

La realtà è un po' meno romanzesca: la vicepresidente del marketing della Rosco, l'azienda che produce la vernice, ha spiegato al Los Angeles Times che quel colore era già difficile da trovare quando è stato girato il film nel 2022. I problemi dovuti all'ondata di freddo in Texas nel 2021, sommati alla carenza causa Covid di alcuni materiali fondamentali per la catena produttiva, avevano già ridotto le scorte. "C'è stata penuria, abbiamo dato loro tutto quello che potevamo, ma non so se possono ritenersi i veri responsabili!"

