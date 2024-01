Barbie, Sharon Stone: "quando proposi un film sulla bambola negli anni 90 mi risero in faccia"

News Cinema

Negli anni Novanta, Sharon Stone era all'apice della popolarità. Ma quando propose un film su Barbie gli Studios non la presero sul serio. Ecco cosa racconta l'attrice oggi in un post di commento sull'Instagram di America Ferrera.

Non è sfuggito ai redattori di People il commento lasciato da Sharon Stone ad un post Instagram di America Ferrera (che per noi più anziani, scusate, resterà sempre la fantastica protagonista di Ugly Betty), dove l'attrice pubblica il proprio discorso per la vittoria come non protagonista di Barbie ai Critics Choice Awards. Nel commento la diva per eccellenza degli anni Ottanta e Novanta racconta che Greta Gerwig ha avuto il merito di realizzare un film sulla celebre bambola, ma che lei lo propose ad uno Studio hollywoodiano trent'anni fa e la reazione fu molto diversa.

Sharon Stone e il suo "pitch" per Barbie

Se leggete news di cinema, saprete cosa è un pitch, in pratica l'idea di una storia o di un film, che qualcuno presenta a un produttore. Nel suo commento Sharon Stone fa riferimento proprio a questo quando dice: "Lo Studio mi rise in faccia quando mi presentai con un'idea per Barbie negli anni Novanta, col sostegno del responsabile di Barbie (qui l'attrice intende della Mettel, ndr). Quanta strada abbiamo fatto, grazie signore per il vostro coraggoo e perseveranza".

A questo punto saremmo curiosissimi di sapere che tipo di film avrebbe voluto interpretare Sharon Stone su Barbie e speriamo che qualcuno glielo chieda. Negli anni Novanta l'attrice era al top della fama, con film come Atto di forza, Casino - per cui fu candidata all'Oscar - e naturalmente Basic Instinct ed era la regina del box office, per cui fa un po' strano l'idea che all'epoca non l'abbiano presa sul serio. Molto probabilmente, in un'epoca in cui il cinema era tutto muscoli e azione, sarà sembrato un film troppo "per femminucce" ai dirigenti a cui lo propose.