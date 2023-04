Barbie: Ryan Gosling è troppo vecchio per fare Ken, lo grida il popolo dei social

News Cinema

A pochi giorni dall'uscita del trailer di Barbie, la rete si scatena. Per molti Ryan Gosling non va bene per il ruolo di Ken perché ha superato i quarant’anni e si vede. Sarà colpa dell’improbabile capigliatura ossigenata?

Sappiamo bene quanta attesa ci sia per Barbie, il film di Greta Gerwig ambientato a Barbie Land in un tripudio di rosa e prima avventura cinematografica in live-action della celebre bambola. Sono passati pochi giorni dall'uscita del trailer, e se i fan hanno adorato i sabot aperti con il tacco di Margot Robbie che si vedono all'inizio, molti non hanno apprezzato Ryan Gosling, giudicato troppo biondo ma soprattutto troppo vecchio per fare la parte di Ken.

La cosa un po’ sorprende, perché Gosling è sempre in forma e ha stuoli di ammiratori e ammiratrici, che gli hanno giurato eterno amore dopo averlo visto ne Le pagine della nostra vita. Bisogna però ammettere che si nota la differenza di età tra Ryan e gli altri membri del cast, in primis Margot Robbie, che è di 10 anni più giovane. Infine, sul viso di Ryan si vede qualche ruga, e quando mai il bambolotto Ken ha mostrato sul suo bel viso i segni del tempo?

Ryan Gosling è un Ken in crisi di mezza età

I detrattori di Ryan Gosling/Ken hanno espresso il loro dissenso in particolare su Twitter. Dobbiamo ammettere che non sono stati cattivi cattivi, forse perché sapevano da tempo che l'attore avrebbe interpretato il fidanzato di Barbie e sembravano più o meno favorevoli alla scelta di Greta Gerwig.

Il sito Cinemablend, tanto per fare un esempio, mostra un tweet in cui qualcuno dice che, appunto, si vedono le rughe di Ryan e che quindi la sospensione dell'incredulità è resa impossibile:

ryan gosling is too old to be playing ken i’m sorry his wrinkles are taking me out of the experience https://t.co/RBgrEdcvb0 — jaz🌼 (@jazzyjuice402) April 4, 2023

Una certa Sage scrive invece che, sì, Ryan è troppo agé, ma che la colpa potrebbe essere dei capelli biondo platino o dell'abbronzatura. In ogni modo Gosling ha la pelle secca e avrebbe bisogno di un bel po’ di crema idratante.

I like Ryan Gosling but idk why he looks a little too old and dry. Not sure if it's because of the hair or tan but he needed some moisturizer https://t.co/AThSfT154K — sage (@btchrnts) April 4, 2023

Poi c’è chi è più infido e spiega:

Non riesco a passarci sopra: Ryan Gosling è orrendo in questo film su Barbie. Ho avuto questa impressione già quando abbiamo visto le foto dal set, ma, adesso che esiste un trailer, è ufficiale: sembra un quarantenne in crisi di mezza età, troppo vecchio per fare Ken, Margot sembra una venticinquenne o poco più, una buona età per Barbie.

I cant get over how awful Ryan Gosling looks in this Barbie movie. I thought so before when we saw filming/stills, but now we have a trailer and it's official

He looks like a 40yo man with a mid-life crisis - too old to be Ken

Margot looks in her mid-late 20s - good age for Babie pic.twitter.com/piZa2hDglA — Полина (@pravdapolina) April 5, 2023

Nonostante la pioggia di Tweet anti-Gosling, l'attore continuerà ad essere il primo Ken in carne ed ossa del cinema.

Barbie conquisterà le nostre sale, distribuito da Warner Bros, il prossimo 20 luglio.