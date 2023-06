Barbie: escono due bambole di Ken/Ryan Gosling e i fan storcono il naso

News Cinema

La Mattel lancia una linea di bambole ispirate a Barbie di Greta Gerwig e quella del Ken di Ryan Gosling delude più di un acquirente. Il problema principale è la somiglianza con l'attore.

Quando ha accettato di interpretare Ken nel film Barbie diretto da Greta Gerwig, Ryan Gosling era talmente felice che mai avrebbe immaginato che qualcuno potesse criticare la scelta della regista. Innamorato del bambolotto ingenuo e scemotto, che gli ha ricordato il ragazzino che era prima di intraprendere il mestiere di attore, Ryan ha dovuto far fronte alla disapprovazione di quanti lo ritenevano troppo vecchio per la parte. I suoi detrattori si sono espressi sui social e adesso hanno rilanciato prendendosela non proprio con lui ma con una sua… copia giocattolo.

Ryan Gosling in versione bambola piace e non piace

In occasione dell'arrivo imminente del film, la Mattel ha messo in vendita una nuova bambola di Ken, o meglio una bambola di Ryan Gosling nei panni di Ken. Per la precisione, il 1 giugno, la nota casa produttrice di giocattoli ha lanciato sul mercato una serie di bambole ispirate a Barbie, due delle quali modellate sul Ken del buon Gosling. In una il bambolotto ha un costume a righe e un'identica camicia a maniche corte, oltre a una tavola da surf celeste. Ai piedi porta scarpe da ginnastica bianche. Il secondo Ken indossa un completo jeans (con il terribile gilet) e, siccome i pantaloni sono a vita bassa, si vedono i boxer, o meglio l'elastico superiore dei boxer su cui si legge il nome della bambola. Potremmo anche dire che il primo è un Ken preppy e bon ton, mentre il secondo è un Ken coatto, anche se il look è identico a quello sfoggiato nel film. I fan, comunque, hanno espresso opinioni discordanti circa le bambole e la loro somiglianza con l'attore. Uno di loro, ad esempio, ha espresso un parere negativo sul sito di Amazon:

Ho comprato questa bambola di Ken solo perché la pubblicità diceva che i suoi capelli erano bianchi come la neve, cosa che assolutamente non sono. Inoltre la parte superiore della sua capigliatura è super fina.

Un altro invece è contento che la bambola abbia capelli veri ma anche lui afferma che non c’è grande somiglianza con Gosling.

Ben altri sono i commenti sulla barbie a immagine di Margot Robbie, specialmente su quella con il vestito rosa a quadretti, definita bella, graziosa, favolosa, ben fatta.

Le bambole ispirate al film Barbie sono 9. Oltre alle 2 di Ken, ce ne sono 4 fatte a immagine di Margot Robbie, una ispirata a Simu Liu, una ad America Ferrera e una a Issa Rae. Tutte quante sono corredate di vestiti e accessori. Barbie conquisterà le nostre sale il 23 luglio. Le foto sono per gentile concessione della Mattel.