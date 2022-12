Barbie: ecco il primo teaser trailer italiano del film con Margot Robbie e Ryan Gosling

News Cinema

Diretto da Greta Gerwig, che lo ha sceneggiato assieme al marito Noah Baumbach, l'atteso film ispirato dalla leggendaria bambola della Mattel debutterà nei cinema nel mese di luglio del 2023. Ecco le prime immagini video di Barbie.

È un film che sicuramente ha fatto parlare molto di sé. Per più di un motivo. E che già è circondato da una lunga serie di pregiudizi in positivo, e in negativo. Non poteva essere altrimenti, in fondo. Infatti, il film è Barbie, lungometraggio ispirato dalla leggendaria bambola della Mattel, simbolo di una femminilità e di un femminile decisamente non allineati ai tempi che viviamo. Un film che, perdipiù, è diretto dalla Greta Gerwig di Lady Bird e Piccole donne, una delle più acclamate IT Girl dei nostri giorni, icona femminista e, per non farsi mancare niente, musa e moglie di Noah Baumbach, che è stato coinvolto quasi suo malgrado, per amore, nella sceneggiatura.

Un film che, ancora, vede protagoniste due star amatissime nei panni di Barbie e di Ken, rispettivamente interpretati da Margot Robbie e da Ryan Gosling, che nel cast sono affiancati anche da America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera, Will Ferrell, Emerald Fennell, Alexandra Shipp e molti altri.

Questo che vedete qui di seguito è il primo, coloratissimo teaser trailer di Barbie, che arriverà al cinema nel mese di luglio 2023 e che conterà sulla fotografia di Rodrigo Prieto e la colonna sonora di Alexander Desplat.

Ecco il primo trailer in italiano del film Barbie:



