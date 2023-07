Barbie è al cinema: Margot Robbie e il suo doppio ruolo di attrice e produttrice

News Cinema

Chiacchierando con Collider, Margot Robbie ha spiegato come da producer abbia "venduto" alla Warner Bros. il progetto di Barbie, oggi al cinema. E giura che non voleva necessariamente interpretare il film, anche se la regista Greta Gerwig non accettava alternative.

È nei cinema italiani Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling, che nel film di Greta Gerwig portano in vita la mitica bambola e l'altrettanto imprescindibile Ken: intervistata da Collider, Margot ha spiegato come abbia vissuto il lavoro da due punti di vista diversi. Oltre a essere la protagonista, il progetto intero è stato avviato da lei in qualità di producer, con la LuckyChap Entertainment cofondata con suo marito Tom Ackerley.



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Barbie, Margot Robbie: "Ho detto che avrebbe fatto un miliardo di dollari, non volevo interpretarlo a tutti i costi"

Margot Robbie spiega come abbia affrontato il progetto di Barbie sulle prime essenzialmente come producer. È stata lei infatti a presentarsi agli incontri con le major per trovare i finanziamenti, presentandolo già come un film di Greta Gerwig. Margot spiega la strategia che aveva adottato per impressionare i manager: "La mia proposta faceva leva sul fatto che gli studios hanno guadagnato molto quando sono stati abbastanza coraggiosi da abbinare una grande idea a un regista visionario. [...] Ho fatto degli esempi, tipo 'i dinosauri e Steven Spielberg', questo, quest'altro. In pratica elencavo tutta la roba incredibile che aveva fatto fare una barca di soldi agli studios negli anni. 'E ora avete Barbie e Greta Gerwig!' Credo di aver detto che avrebbe fatto tipo un miliardo di dollari, mi sa che ho esagerato, ma lo dovevamo pur fare questo film o no?"

Sarebbe facile immaginare che la Warner Bros. Discovery, che alla fine ha accettato di finanziare il progetto per 145 milioni di dollari, si sia fatta convincere dall'idea di vedere proprio lei nei panni di Barbie, ma Robbie spiega che non è questo il caso, anzi.

Non volevo che il nostro regista o la nostra regista - Greta era la mia prima scelta, ma poteva pure rifiutare - non volevo che si sentisse in obbligo di piazzare me nel ruolo. [...] Ho messo subito le cose in chiaro: 'Non mi offenderò nemmeno un po'. Potremmo prendere chiunque. Qualsiasi storia tu voglia raccontare, la sosterrò. Mi sono già messa in gioco da producer, non devo mettermi in gioco da attrice, ti lascio libertà.' Ma lei: 'E piantala, voglio scriverlo per te!' E io: 'Ti senti costretta a dirlo, ma magari poi...' E siamo andate avanti così per un po'. Alla fine ho accettato che volesse me nella parte, e l'ha scritto così. L'ha scritto per me e per Ryan, c'erano i nostri nomi sul copione dall'inizio: 'Barbie - Margot, Ken - Ryan Gosling' ".