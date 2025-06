Balle Spaziali 2, Mel Brooks l'annuncia in un video, ma sarà nel cast del film, con Rick Moranis e Bill Pullman? Sembra di sì

News Cinema

Il video con cui Mel Brooks annuncia ufficialmente Balle Spaziali 2 è già uno spasso. Ma stupisce ancora di più la notizia diffusa da Deadline: è normale in un sequel nostalgico come Balle Spaziali 2 richiamare attori del film precedente. Ma Moranis era scomparso dalla circolazione, Brooks sta per compiere 99 anni!

Fermi tutti: non solo Mel Brooks in persona (99 anni a fine giugno!) ha annunciato Balle Spaziali 2 ufficialmente in un video, con un'uscita promessa nel 2027 ("Il risveglio dello Sforzo"), ma Deadline assicura che nel film di Josh Greenbaum ci saranno anche lo stesso Brooks come Grande Yogurt, Rick Moranis come Casco Nero e Bill Pullman come Stella Solitaria! Disorientante. Iniziamo mostrandovi il video dell'annuncio di Space Balls 2, dove si elencano tutte le saghe imposte al pubblico negli ultimi decenni... e giustamente si minaccia Balle Spaziali 2. Mel chiosa: "Quarant'anni... ci siamo chiesti: cosa vorrebbero i fan? E poi INVECE abbiamo fatto questo film". Non ci sarebbe da aggiungere altro.





Balle Spaziali 2, perché servono sempre altri soldi