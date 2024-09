Balle Spaziali 2, a che punto è il sequel con Josh Gad? "Mel Brooks è in forma smagliante!"

News Cinema

Josh Gad sta lavorando a stretto contatto con Mel Brooks per dar vita al sequel di Balle Spaziali e assicura che il leggendario regista, 98 anni, è più in forma che mai! Ma com'è nata l'idea di realizzare un secondo film? Ce lo racconta l'attore californiano!

Il leggendario Mel Brooks ha ideato e diretto cult insuperabili quali Frankenstein Junior, che quest'anno celebra il 50esimo anniversario. La veneranda età (98 anni) non sembra rappresentare un ostacolo per il geniale autore che, com'è noto, è al lavoro sul sequel di un’altra sua celeberrima creazione: Balle Spaziali (1987), parodia di Star Wars e del filone cinematografico fantascientifico. Il braccio destro di Mel in questa nuova avventura è Josh Gad, che ha co-firmato la sceneggiatura e sarà anche protagonista e co-produttore del film.

L'attore, ospite del podcast Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa di Sirius XM, ha affermato che partecipare al processo creativo con un mostro sacro della comicità come Mel Brooks è stato finora "incredibile".

Mel ha 98 anni e non posso entrare nei dettagli di quanto sia coinvolto, ma diciamo molto, ed è stato emozionante vederlo letteralmente ancora in forma in ogni singolo modo. È così spontaneamente divertente e incredibilmente brillante.

Lo scorso giugno, l'annuncio che il sequel fosse ufficialmente entrato in produzione ha entusiasmato i fans del papà di Mezzogiorno e mezzo di Fuoco. Soprattutto quando Gad ha confermato che Brooks - che ha diretto, co-scritto e interpretato il film originale - sarebbe stato coinvolto anche nel nuovo film.

Ma quando esattamente il progetto ha preso forma? L'idea di un sequel accarezza la mente di Mel da lungo tempo, in realtà. Sin da quando, nel 2015, è arrivato nei cinema Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della Forza. All'epoca, intervistato per il podcast Take a Knee di Adam Carolla, il regista non negò di aver preso in considerazione l'idea.

Stavo pensando a Balle spaziali, l’altro giorno. Nel film, Bill Pullman mi chiede: ‘Yogurt, pensi che ci incontreremo di nuovo?’ E io rispondo: ‘Beh, non lo so… Magari in Spaceballs 2: The Search for More Money’. E a pensarci bene, se il film uscisse dopo Star Wars – anche un paio di mesi più tardi – potrei avere un gran bel fine settimana d’esordio! Non importa quel che sarà, potrebbe anche rivelarsi un flop e non recuperare il budget… ma quel primo week end, l’attesa di vedere Balle spaziali 2… ho ancora Daphne Zuniga e, se lo volesse, Rick Moranis, e ho ancora me stesso.

A conferma del proprio affetto per quella versione grottesca e sopra le righe della galassia lontana lontana, nel 2009 Brooks ha prodotto la serie animata Spaceballs: The Animated Series.

Balle Spaziali 2, la reazione di Mel Brooks all'idea di Josh Gad

Nell'intervista con Kelly Ripa, Josh Gad ha ricordato il momento in cui ha proposto il film a Mel Brooks: "Quando gli abbiamo presentato l'idea originale di ciò che volevamo fare con il film, all'inizio, lui ha detto: 'Te lo dico subito, voglio che tu entri davvero nei dettagli. Perché non so molto sui nuovi film di Star Wars'."

I due hanno avuto una fitta chiacchierata durata 40 minuti, in cui Gad, scherzando, ha ammesso di essersi sentito come "un veterano di guerra che va in guerra di fronte a una sola persona".

Sto sudando. Mi sto addentrando in ogni battuta e in ogni scena comica, in ogni rivelazione. E sto dipingendo tutto questo, e sto parlando di come questo parli di un certo momento di Star Wars ecc.

Dopo aver ascoltato con attenzione, Mel si è concesso un minuto di silenzio per riflettere su tutto, per poi complimentarsi con l'attore. "Lui dice: 'Wow, Josh, sembra proprio che tu abbia la situazione sotto controllo.' Ero tipo, okay. Cioè, è il più grande complimento che potessi mai ricevere, anche se non c'è alcun contesto per Mel. Si fidava davvero di tutto quello che avevo da dire".

Balle spaziali vanta un cast galattico (per restare in tema), che include Bill Pullman (Stella Solitaria), Daphne Zuniga (Principessa Vespa), John Candy (Rutto) e Rick Moranis (Lord Casco). Mel Brooks interpreta il maestro Yogurt (parodia di Yoda della saga di George Lucas). È presto per scoprire se nel sequel sia previsto il comeback di qualcuno degli iconici personaggi dell'originale. John Candy, com'è noto, è scomparso nel 1994. Rick Moranis, dal canto suo, si è da anni ritirato dalle scene.

Ricordiamo, a proposito di quest'ultimo, che Josh Gad sta tentando da anni di realizzare un reboot di un'altra commedia cult con Rick Moranis: Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. Riuscirà il californiano, in un modo o nell'altro, a riportarlo sul grande schermo dopo oltre 25 anni? Incrociamo le dita!