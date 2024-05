Bad Boys 4, Will Smith garantisce: "È un film da popcorn, ma popcorn gourmet!"

News Cinema

Will Smith è molto contento di Bad Boys: Ride Or Die, il quarto film della saga interpretata con Martin Lawrence: lo definisce nostalgico ma anche appropriato all'età dei suoi protagonisti. Al cinema dal 13 giugno.

Per chi è fan di Mike e Marcus, l'attesa è quasi finita: Bad Boys 4, cioè Bad Boys: Ride or Die, sarà al cinema dal 13 giugno. Parlandone con Entertainment Weekly, Will Smith ha avuto parole molto entusiastiche per questa sua nuova avventura al fianco di Martin Lawrence: arriva a quasi trent'anni dall'inizio della saga, i nostri eroi sono diventati più vecchi... ma c'è qualcosa del vecchio spirito. Leggi anche Bad Boys for Life: recensione dell'action movie con Will Smith e Martin Lawrence

Bad Boys: Ride or Die, Will Smith: "Non è solo per le esplosioni"

In Bad Boys: Ride or Die gli agenti Mike Lowrey e Marcus Burnett (Will Smith e Martin Lawrence) sono accusati di aver diviso i proventi di un traffico illecito di droga con il loro ex-capitano defunto. Si troveranno in fuga sia dalla polizia sia dai delinquenti stessi, nel tentativo di riabilitarsi. Trama classica per un poliziesco action che vede tornare le due star nei panni che vestirono per la prima volta nel Bad Boys di Michael Bay del 1995, diretti ancora da Bay in Bad Boys II (2003). La saga è rimasta dormiente per quasi vent'anni, finché Smith e Lawrence non sono tornati con Bad Boys for Life (2020), uscito appena prima dello scoppio della pandemia, per la regia di Adil El Arbi & Bilall Fallah, registi anche del nuovo capitolo. Il terzo Bad Boys riuscì a incassare 426.505.200 dollari per 90 milioni di costo (fonte Boxofficemojo), rivelando come il franchise fosse ancora in perfetta forma. Da qui arriva Bad Boys: Ride or Die, particolarmente prezioso anche per Will Smith, che deve un po' riabilitare il suo nome nei blockbuster, dopo lo scivolone degli Oscar. Smith dice:

Sono gasatissimo, vogliamo che abbia un sapore nostalgico, ma vogliamo anche che i personaggi vivano cose coerenti con la loro età e la loro esperienza. È una sfida per tenere tutto divertente ed eccitante, assicurandoci che la parte popcorn sia gradevole, ma vogliamo che sia un popcorn gourmet. Diciamo popcorn, ma con una salsa tutta speciale sopra! [...]

È una cosa importante quando decidiamo di farne un altro: deve avere una base emotiva che sia interessante e coinvolgente, non si tratta solo di andarsene in giro a far esplodere le cose. [...] A questo punto della mia vita ho bisogno che i film parlino di qualcosa. Uno dei motivi per cui Bad Boys funziona per le persone è che nel suo cuore batte l'amicizia. Il cuore di tutto c'è un rapporto, il tipo di rapporto che tutti vorremmo avere, con qualcuno che sia disposto a rischiare tutto con noi e per noi.