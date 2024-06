Bad Boys Ride or Die e quella strana scena girata da Will Smith in prima persona

News Cinema

In Bad Boys: Ride or Die c'è una scena in cui Will Smith ha dovuto riprendere da solo la scena di una sparatoria, con un'imbracatura assai particolare, in soggettiva e non, coinvolgendo Martin Lawrence. I registi Adil & Bilall hanno lavorato davvero fuori dagli schermi per darle vita, come hanno spiegato a Indiewire.

Se avete visto Bad Boys: Ride or Die, dovreste aver notato una curiosa sequenza d'azione girata dal punto di vista di Mike, il personaggio di Will Smith, a volte in soggettiva, a volte con un ribaltamento improvviso della visuale. Indiewire ha chiesto ai registi Adil & Bilall come sia stata realizzata, e la risposta è davvero particolare: è stato lo stesso Smith a girarla, con un corso accelerato sull'uso di un'imbracatura da ripresa chiamata SnorriCam. Un'idea innovativa per dare freschezza a una classica sparatoria.

Bad Boys Ride or Die e la ripresa di Will Smith

C'è una sequenza di Bad Boys: Ride or Die dove Mike (Will Smith) è impegnato in una sparatoria e poi lancia letteralmente l'arma a Marcus (Martin Lawrence), mentre la camera rimane attaccata alla pistola volante. Un approccio innovativo alle sequenze d'azione, molto probabilmente suggerito calorosamente dalla familiarità che il pubblico di tutte le età ha con la visuale in soggettiva "con arma annessa", tipica dei videogiochi First Person Shooter, gli FPS che un tempo si chiamavano "sparatutto 3D". In poche parole, come hanno spiegato i registi, il direttore della fotografia ha insistito per usare, per la prima volta in un film hollywoodiano, un'imbracatura usata vista su Instagram e chiamata SnorriCam: si tratta di una sorta di steadycam meno professionale e più leggera, che però libera totalmente le mani di chi l'indossa, mentre la camera continua a riprendere e può essere velocemente spostata e ruotata da piccoli movimenti della persona. Tutto questo richiedeva però due passaggi delicati: Will Smith stesso avrebbe dovuto così riprendere la scena, imparando non solo i movimenti necessari alla sua recitazione, ma anche il tipo di inquadrature da fare e cosa sarebbe successo sul set, tra effetti speciali dei proiettili e movimenti delle controfigure, tutti da inquadrare al momento giusto! L'intera sequenza ha richiesto due settimane di preparazione, più un giorno intero per essere provata sul set e girata correttamente, con quattro ciak molto impegnativi, per i quali i registi ringraziano ancora Smith, visto che ha accettato di uscire dalla comfort zone di un attore per improvvisarsi operatore di macchina!

Per i più curiosi, il lancio della pistola è stato ottenuto con un elettromagnete telecomandato: quando Mike lancia la pistola, questa è attaccata alla Snorricam, poi quando Marcus la riceve il magnetismo è disattivato e lui può riprenderla in mano. Cosa tocca inventare per rendere il buon vecchio action movie fresco e innovativo!