Babylon, un omaggio al cinema contro il puritanesimo della Hollywood di oggi: incontro con Damien Chazelle

Ogni film è una sorpresa, quando si parla di Damien Chazelle, che a 38 anni ha diretto cinque film in libertà e senza accettare compromessi. Dopo La La Land, con Babylon, in uscita al cinema il 19 gennaio, regala un omaggio al cinema e un affresco spietato e diviso sulla Hollywood degli anni '20.

Elegante e vagamente demodé nei colori degli abiti e nella sua ostinazione di autore libero oltre al garbo con cui si rivolge a tutti. Damien Chazelle è diventato di culto come almeno due dei suoi film: Whiplash e La La Land. Essere a Roma a presentare il suo film, Babylon, è speciale per lui. Un film che è stato un insuccesso in America, pronto a sbarcare in Europa (da noi dal 19 gennaio per Eagle Pictures) verso un pubblico meno coinvolto e suscettibile rispetto al suo ritratto energico della Hollywood degli anni ’20, in cui letteralmente vomita contro l’élite californiana, rigorosamente bianca e supponente, che trattava quel gruppo di folli come volgari e di certo non pionieri di una nuova forma d’arte.

Per Damien Chazelle, Roma e l’Italia vogliono dire Fellini e La dolce vita, “che aleggiano nel film”, come ha dichiarato. “Avevano una capacità di mostrare una visione di una società al lavoro e nelle feste che ho voluto riprendere in Babylon. Guardo alla storia della Hollywood degli albori attraverso il modo in cui la gente lavorava e si divertiva, di giorno come di notte. Grazie alle scene in cui mostro i festeggiamenti o i grandi set, spero possa rimanere in chi guarda un’idea più chiara di cosa accadesse realmente al di là delle apparenze: la politica, le speranze, i sogni realizzati e quelli infranti. Gli albori della nostra industria del cinema. Ho sempre voluto che il film nel suo svolgersi cambiasse di tono, genere e anche stile registico. L’avevo immaginato diviso a metà, dalla commedia alla tragedia, poi scrivendo ho sentito che l’inizio raggiungeva tale energia ed esuberanza nella commedia che la trasformazione in tragedia richiedeva il raggiungimento di picchi macabri, quasi da film horror. Due facce della stessa medaglia: nella festa iniziale ogni cosa è divertente, per niente terrificante, per poi giungere nella seconda parte fino alle profondità degli inferi. Dalle stelle all’Inferno dantesco. Poi c’è una parte finale ambientata negli anni Cinquanta in cui spero il pubblico si prenda del tempo per riflettere e sintetizzare quanto visto”.

Babylon è un affresco corale con Margot Robbie, la giovane Nellie in cerca di successo come attrice, Brad Pitt, la star del muto che sbatte contro l’arrivo del sonoro e la fine della sua parabola, oltre all’immigrato messicano in cerca della luce del mondo del cinema, Mannie, interpretato da un convincente Diego Calva. Personaggi che, come la coppia di La La Land, “riflettono una parte di me, come mi sentivo mentre scrivevo. Ho cercato di mostrare quello che Hollywood è stata spesso brava a nascondere sotto il tappeto, parlando della sua storia. Oggi che il cinema è molto più prestigioso e rispettato è facile dimenticare fino a che punto i film venissero in quel periodo liquidati come volgari e pornografici. In qualche modo il DNA stesso del cinema è imbevuto di volgarità e sporcizia, se così posso dire. Nello stesso titolo, Babylon reclama in qualche modo questa reputazione che inizialmente aveva. Hollywood in quegli anni rappresentava un’idea di diseguaglianza, vizio, peccato, era considerata un circolo di pazzi che facevano cose folli e orribili in mezzo al deserto, la nascita di una nuova industria creata da immigrati e criminali che reclamava il suo posto nella società. Persone ai margini che hanno costruito una nuova città e una nuova forma d’arte nel mezzo del nulla. Erano nati tutti poveri e in pochi anni avevano più soldi di chiunque al mondo. Le cose che mostro nel film sono molto più addomesticate rispetto a quello che accadeva nella realtà. Fossi stato fedele probabilmente non avrei potuto fare il film”.

Il cuore del film è rappresentato dalla prima morte e rinascita della nuova arte: la fine del muto e la rivoluzione del sonoro. “Un passaggio che ha provocato la perdita di un certo tipo di libertà”, come aggiunge Chazelle. “La libertà legata al suo essere un fenomeno nuovo, non rispettato dalla società e neanche considerato una forma d’arte. Venivano considerati come pionieri del selvaggio west che facevano tutto quello che volevano e non rispettavano alcuna legge. Un’esplosione di possibilità artistiche in un periodo di tempo molto ristretto sarebbe difficile da immaginare in un’altra circostanza. In fondo è comprensibile che quella fiamma si sia spenta generando qualcosa di diverso. Penso che oggi ci sia ancora qualcosa da imparare da quel tipo di film, Hollywood non è mai stata così omologata e piena di paure, sommersa da un puritanesimo moralista. È importante che gli artisti lottino contro tutto questo, reclamando la libertà persa. Ho iniziato a scrivere Babylon quindici anni fa e nel tempo è diventato sempre più rilevante, visto come Hollywood è cambiata in questo periodo. Non in meglio.

Sul’accoglienza tiepida in America, sia da parte del pubblico che della critica, il regista presto trentottenne non si stupisce. “Sapevo che il film avrebbe toccato nervi scoperti e fatto arrabbiare parecchi, scontrandosi contro quello che la gente poteva aspettarsi. Non è stato facile convincere dei produttori a realizzare Babylon, devo ringraziare il coraggio di Paramount che sapeva sarebbe stato un vero rischio e avrebbe diviso, che sarebbe stato controverso. Non hanno mai fatto pressioni per farmi accettare dei compromessi, ho potuto girarlo libero e protetto, altrimenti non l’avrei fatto. Era importante che il film scioccasse, ne abbiamo viste fin troppe di celebrazioni della Vecchia Hollywood, in cui gli aspetti problematici vengono ignorati”.