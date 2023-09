Awareness, il trailer italiano del film di fantascienza su Prime Video

News Cinema

S'intitola Awareness - La realtà è un'illusione il thriller di fantascienza spagnolo, originale Amazon, che sarà su Prime Video in streaming a partire dall'11 ottobre, dopo il suo passaggio al Sitges Film Festival. In occasione di quest'annuncio, possiamo mostrarvi il trailer ufficiale italiano di questo lungometraggio diretto da Daniel Benmayor e interpretato da da Carlos Scholz, Pedro Alonso, María Pedraza, Óscar Jaenada e Lela Loren.



Awareness: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Awareness, la trama del film sci-fi a ottobre su Prime Video in streaming

Cosceneggiato anche dal suo regista Daniel Benmayor, Awareness - La realtà è un'illusione racconta di Ian, un giovane ribelle emarginato dalla società. Ian ha un potere, è in grado di manipolare le menti di chi lo circonda, per creare illusioni ingannevoli, ma è una capacità che non utilizza al massimo delle potenzialità, accontentandosi di usufruirne per la pura sopravvivenza, limitandosi a truffe di poco conto. Non riuscirà però a tenere nascosti i suoi poteri molto a lungo, e quando un colpo non va come sperato le sue capacità vengono esposte pubblicamente, col risultato di attirare l'attenzione di ben due diverse organizzazioni l'un contro l'altra armate, entrambe assai interessate a lui e alla sua peculiarità... come sceglierà di comportarsi Ian?

Prodotto da Federation Spain, Awareness è stato girato tra Catalogna, Madrid e Castilla y León. Scopri Prime Video