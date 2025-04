Avengers: Doomsday, Tom Hiddleston conferma il glorioso ritorno di Loki: "Non è ancora finita"

News Cinema

I Marvel Studios hanno confermato il ritorno di Loki che avverrà in Avengers: Doomsday e Tom Hiddleston ha anticipato che il suo cammino non è ancora giunto al termine nel MCU.

Tom Hiddleston ha salutato il pubblico Marvel da tempo con la seconda stagione di Loki e, da allora, i fan sperano in un suo epico ritorno. E a quanto pare non bisognerà attendere troppo a lungo: durante l’annuncio in diretta streaming del cast di Avengers: Doomsday, i Marvel Studios hanno incluso anche il nome di Tom Hiddleston ed è stato proprio quest’ultimo di recente a spezzare il silenzio in merito al ritorno di Loki. Cosa avrà in serbo questa volta il dio dell’inganno dopo quanto accaduto nella seconda stagione?

Avengers: Doomsday, Tom Hiddleston è emozionato per il ritorno di Loki: “Non è ancora finita”

Protagonista della sua omonima Serie TV distribuita in streaming su Disney+, Loki ha sostituito Colui Che Rimane (una variante di Kang il Conquistatore) occupando il suo trono nella Cittadella alla Fine del Tempo e ricreando la Sacra Linea Temporale vincolata alla sua magia, creando quello che è stato prontamente rinominato l’albero del mondo. Il suo ruolo nel Multiverso è di fondamentale importanza, per cui quale impatto avrà Loki in Avengers: Doomsday? Al momento non è dato sapere, ma il suo interprete ha ammesso di essere emozionato di poter finalmente parlare del suo ritorno. Intervistato dal creator di TikTok Max Baledge, ha raccontato:

Sono molto, molto emozionato. È davvero straordinario che io possa parlarne perché sono perlopiù in una posizione in cui so e non sono in grado di dire nulla. È strano. Devi essere molto disciplinato nel portare con te questo segreto, ma è stato un capitolo straordinario della mia vita interpretare Loki e non è ancora finito.

Che i Marvel Studios abbiano imposto un elevato livello di segretezza in merito ai propri progetti è ormai risaputo, ma quantomeno ha allentato la presa annunciando parte del cast principale che apparirà in Avengers: Doomsday, dando modo ad attori come Tom Hiddleston di allentare la presa. Nel corso della serie tv, Loki ha ottenuto un percorso di redenzione ed è diventato il Dio delle Storie, per cui in Avengers: Doomsday potrebbe ritrovarsi per una volta dal lato opposto della storia, scontrandosi con il vero villain di turno, il Dottor Destino.