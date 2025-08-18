Avengers: Doomsday, presunte tensioni sul set, Robert Downey Jr. detta legge
Lo scooper Jeff Snyder ha discusso nel podcast The Hot Mic delle possibili ragioni dietro ai reshoot di tre settimane per Avengers: Doomsday, al cinema nel Natale 2026. Robert Downey Jr. non sarebbe stato contento di una particolare soluzione adottata per le riprese.
Non è difficile immaginare quale atmosfera si possa respirare ai Marvel Studios, in merito a quello che sulla carta dovrebbe essere un evento-svolta per la sorte del Marvel Cinematic Universe. Parliamo ovviamente di Avengers: Doomsday con Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino: il film che nel dicembre 2026 segnerà un nuovo inizio o, in caso di flop, una frenata micidiale per una buona parte del sottogenere cinecomic. Il 2025 non è stato roseo, con incassi non all'altezza del mito, e non stupisce che lo scooper Jeff Snyder abbia raccontato di qualche tensione sul set dei fratelli Russo in questo periodo. Di cosa si vocifera? Leggi anche Avengers: Doomsday, Ryan Reynolds ci sarà! Deadpool confermato, ma con una svolta inaspettata!
Due attori non vanno d'accordo sul set di Avengers Doomsday, Robert Downey Jr. chiede reshoot
I Fantastici 4: Gli inizi, sulla carta il primo film della "rinascita" Marvel Studios, al momento viaggia su un incasso mondiale di quasi 470 milioni di dollari, contro i quasi 600 del concorrente Superman targato Warner Bros. / DC Studios. Arrivando dopo i risultati deludenti di Captain America: Brave New World (415 milioni) e Thunderbolts* (382), I Fantastici 4 non sta segnando un netto cambio di passo che rassereni gli animi... e a quanto pare in questo periodo gli animi infatti sul set di Avengers: Doomsday in Inghilterra non sono sereni. Secondo lo scooper Jeff Snyder, ospite di The Hot Mic, lo sterminato cast e la posta in gioco stanno creando divergenze sul taglio da mantenere, anche se sarebbe sempre Robert Downey Jr. (a questo punto il proverbiale "salvatore della patria") ad avere l'ultima parola su tutto. In particolare, tre settimane di reshoot sarebbero state programmate perché Robert era insoddisfatto di una soluzione logistica: aveva inizialmente accettato di prestare solo la voce al Dr. Destino in una serie di scene, dove il personaggio era mosso da controfigure in costume, ma osservandone i risultati ci ha ripensato... e ora rigirerà le sequenza indossando il costume di persona.
Comicbook.Com ha inoltre captato voci su una tensione scomoda tra due membri del cast ("actors" in inglese identifica anche le attrici), tanto che le scene che li vedono interagire sarebbero state pesantemente modificate per questa ragione, se non eliminate del tutto.
Notizie di questo genere fanno però pensare: James Gunn, regista di Superman e ormai direttore artistico dei DC Studios, aveva qualche tempo fa dichiarato che con il DC Universe voleva evitare un errore visto alla Marvel. Quale? Andare sul set senza aver definito tutti i dettagli del lavoro e in alcuni casi persino senza una sceneggiatura completa.