Avengers: Doomsday, presunte tensioni sul set, Robert Downey Jr. detta legge

News Cinema

Lo scooper Jeff Snyder ha discusso nel podcast The Hot Mic delle possibili ragioni dietro ai reshoot di tre settimane per Avengers: Doomsday, al cinema nel Natale 2026. Robert Downey Jr. non sarebbe stato contento di una particolare soluzione adottata per le riprese.

Non è difficile immaginare quale atmosfera si possa respirare ai Marvel Studios, in merito a quello che sulla carta dovrebbe essere un evento-svolta per la sorte del Marvel Cinematic Universe. Parliamo ovviamente di Avengers: Doomsday con Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino: il film che nel dicembre 2026 segnerà un nuovo inizio o, in caso di flop, una frenata micidiale per una buona parte del sottogenere cinecomic. Il 2025 non è stato roseo, con incassi non all'altezza del mito, e non stupisce che lo scooper Jeff Snyder abbia raccontato di qualche tensione sul set dei fratelli Russo in questo periodo. Di cosa si vocifera? Leggi anche Avengers: Doomsday, Ryan Reynolds ci sarà! Deadpool confermato, ma con una svolta inaspettata!

Due attori non vanno d'accordo sul set di Avengers Doomsday, Robert Downey Jr. chiede reshoot