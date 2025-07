Avengers Doomsday: Rebecca Romjin finisce (forse) le sue scene ma la sceneggiatura non è ancora finita

News Cinema

Rebecca Romjin ha finito le riprese di Avengers Doomsday ma racconta che non sa se ha finito perché la sceneggiatura non è ancora finita.

Sembra che la produzione dell'attesissimo Avengers: Doomsday sia avvolta da un'atmosfera di incertezza, nonostante le riprese siano già in corso. L'attrice Rebecca Romijn, che riprende il ruolo di Mystique, ricoperto nella saga degli X-Men, in una recente intervista con The Hollywood Reporter, ha rivelato di non essere sicura che tutte le sue scene siano state completate, confermando una voce che circolava da tempo: la sceneggiatura del film è ancora in fase di scrittura.

Cosa hanno detto Rebecca Romjin e Kevin Feige sulla sceneggiatura incompleta di Avengers: Doomsday

"Non sono del tutto sicura (che le scene di Mystique siano state girate tutte). Non hanno ancora finito di scriverlp" ha detto Rebecca Romijn, aggiungendo che la Marvel tiene tutto "sotto stretto riserbo" per mantenere i segreti della trama. Romijn riprende il suo iconico ruolo, che ha ricoperto in cinque film della serie di X-Men, affiancata da altri membri del cast originale degli X-Men come Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope) e Alan Cumming (Nightcrawler). Nonostante le perplessità, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha difeso il processo creativo dello studio, definendolo un "plus-ing", ovvero un processo di collaborazione costante sul set dove si aggiunge sempre qualcosa: "C'è un 'plus-ing' che avviene ogni giorno sul set di Avengers: Doomsday ed è incredibile da vedere," ha dichiarato Feige. "perché quello che i realizzatori e gli attori - sia quelli che interpretano questi personaggi per la prima volta che quelli che lo fanno per la decima o dodicesima - sono i migliori al mondo in quello che fanno e conoscono benissimo i personaggi. Perciò, se hanno un'idea, devi ascoltarla, adattarti e migliorare il tutto. Non vorrei cambiare questo approccio." Sempre Feige ha però specificato che "non abbiamo mai iniziato un film con una sceneggiatura completa. E non sono mai stato soddisfatto di un copione di un film che abbiamo distribuito". Come a dire che Avengers: Doomsday, un epico crossover su cui la Marvel punta tantissimo per il suo futuro, segue le regole degli altri film della casa. Certo è un po' un azzardo per un film di tale portata, ma la storia del cinema è piena di opere di culto scritte addirittura giorno per giorno sul set, per cui noi siamo fiduciosi. La data di uscita resta fissata a dicembre 2026.