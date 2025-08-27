Avengers: Doomsday, erano Ryan Reynolds e Robert Downey Jr. a litigare sul set?

News Cinema

Da quando è girata la voce che due imprecisate star sul set di Avengers: Doomsday hanno litigato e non si parlavano più, qualcuno ha messo in giro un'altra voce sulla loro identità: Robert Downey Jr. e Ryan Reynolds. Ma arriva una smentita con precisazione...

Avengers: Doomsday, in arrivo a fine 2026, ha un cast abbastanza vasto da alimentare voci su voci: una delle recenti, messa in giro dallo scooper Jeff Snyder, parlava di forti screzi sul set tra due star non identificate, tanto forti da costringere gli autori a girare le loro scene insieme in ciak separati. Qualcuno è saltato sul carro e ha suggerito che lo scontro potesse aver coivolto Ryan Reynolds alias Deadpool e Robert Downey Jr. alias Dr. Destino: facile da immaginare, considerando quanto il parere di quest'ultimo conti per i Marvel Studios, Kevin Feige e i registi fratelli Russo... e quanto Reynolds dal canto suo sia vulcanico. Una fonte sicura di People ha però contattato la testata per smentire la cosa. Leggi anche Avengers: Doomsday, presunte tensioni sul set, Robert Downey Jr. detta legge

Deadpool contro Dr. Destino in Avengers: Doomsday? Non è questo il caso