Da quando è girata la voce che due imprecisate star sul set di Avengers: Doomsday hanno litigato e non si parlavano più, qualcuno ha messo in giro un'altra voce sulla loro identità: Robert Downey Jr. e Ryan Reynolds. Ma arriva una smentita con precisazione...

Avengers: Doomsday, erano Ryan Reynolds e Robert Downey Jr. a litigare sul set?

Avengers: Doomsday, in arrivo a fine 2026, ha un cast abbastanza vasto da alimentare voci su voci: una delle recenti, messa in giro dallo scooper Jeff Snyder, parlava di forti screzi sul set tra due star non identificate, tanto forti da costringere gli autori a girare le loro scene insieme in ciak separati. Qualcuno è saltato sul carro e ha suggerito che lo scontro potesse aver coivolto Ryan Reynolds alias Deadpool e Robert Downey Jr. alias Dr. Destino: facile da immaginare, considerando quanto il parere di quest'ultimo conti per i Marvel Studios, Kevin Feige e i registi fratelli Russo... e quanto Reynolds dal canto suo sia vulcanico. Una fonte sicura di People ha però contattato la testata per smentire la cosa. Leggi anche Avengers: Doomsday, presunte tensioni sul set, Robert Downey Jr. detta legge

Deadpool contro Dr. Destino in Avengers: Doomsday? Non è questo il caso

Sulla carta uno scontro creativo tra un attore-autore come Ryan Reynolds e un mattatore come Robert Downey Jr., sul set di Avengers: Doomsday, è una narrazione da gossip non solo ideale, ma credibile. Hollywood Reporter aveva già confermato una decina di giorni fa che Deadpool apparirà nel film, a quanto pare però non unendosi agli Avengers, anche se il cast ufficiale rivelato finora non lo comprende in via ufficiale. La fonte di People però premette che non solo i due attori non si sono finora mai proprio mai incontrati di persona, ma che tra di loro non ci sia alcun astio nemmeno a distanza. Insomma, la soffiata ha incontrato un punto morto, i pettegolezzi dovranno prendere un'altra direzione!
C'è l'imbarazzo della scelta, perché a parte Robert Downey Jr., in Avengers: Doomdsay ci saranno - trattenete il respiro - Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Simu Liu, Danny Ramirez, Florence Pugh, David Harbour, Hannah John-Kamen, Channing Tatum, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Lewis Pullman, Ian McKellen, Alan Cumming, Kelsey Grammar, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Jeremy Renner, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Hayley Atwell, Benedict Wong e Chris Evans (ma pare non nei panni del Cap).
Non vorremmo essere nei panni di chi ha dovuto scrivere una sceneggiatura si spera sensata per questa folla. C'è sempre la possibilità di liquidare qualche nome illustre in scene-cammeo di pochi minuti, ma in quel caso come reagirebbero gli appassionati?

