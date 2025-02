Avengers Doomsday e Secret Wars, i registi: "Chi ci sarà? Usate la vostra immaginazione"

News Cinema

Sul red carpet di The Electric State, i registi Joe e Anthony Russo hanno parlato brevemente dei due film degli Avengers che si apprestano a girare in Inghilterra. Chi ci sarà? Cosa li ha spinti ad affrontare di nuovo un progetto così massiccio? Era presente anche Chris Pratt: Star Lord ci sarà? Lui fa il vago.

Nel tentativo di recuperare il Marvel Cinematic Universe, come sappiamo i Marvel Studios di Kevin Feige si sono rivolti ai numi tutelari della gloria, i registi Joe & Anthony Russo, che firmarono Civil War, Infinity War ed Endgame. Si apprestano a girare contemporaneamente Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, in uscita rispettivamente nel 2026 e nel 2027, con un altro nume tutelare nel cast, Robert Downey Jr. questa volta nei panni del Dottor Destino. Intercettati da Deadline all'anteprima di The Electric State con Chris Pratt, hanno citato anche la prossima monumentale fatica che li aspetta. Pratt alias Star Lord, dal canto suo, sa bene che i fan vorrebbero rivedere il personaggio. Leggi anche Avengers: Doomsday, anche il Daredevil di Charlie Cox si unirà ai Vendicatori? Ecco cosa ha risposto l'attore

Joe & Anthony Russo sui nuovi Avengers: "Potremmo non sopravvivere"

Usano una certa ironia Joe & Anthony Russo, tra poco di nuovo registi per il Marvel Cinematic Universe che li vide trionfare con Endgame: vanno verso le riprese di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, dopo il distopico The Electric State con Millie Bobby Brown, su Netflix dal 14 marzo, dove ha un ruolo anche Chris Pratt, alias Star Lord nell'MCU. Cosa comporterà per i Russo tornare nella mischia? Chi vedremo nel cast?

Faremo tutto a Londra, li gireremo praticamente uno di seguito all'altro, sarà un'altra volta un sacco di lavoro, potremmo anche non sopravvivere! Ma siamo felicissimi, abbiamo trovato un'angolazione della storia che secondo noi sarà una sfida per il pubblico e per noi. Per noi è molto entusiasmante, è quello che ti spinge la mattina ad alzarti dal letto. [...] Chi ci sarà? Chi lo sa? Non lo so chi vedremo, ancora non lo so! [...] Se chiudete gli occhi e usate la vostra immaginazione, potete veder chi volete, chiunque solletichi la vostra fantasia!