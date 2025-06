Avengers: Doomsday, Chris Evans deluso: "Ti senti come se non fossi stato invitato alla festa"

News Cinema

Chris Evans ha interpretato per anni Steve Rogers nel MCU, ma non apparirà in Avengers: Doomsday e ha confessato di essere triste a riguardo.

Anche se Chris Evans ha chiuso da tempo con il Marvel Cinematic Universe, si è detto deluso di non essere stato coinvolto in Avengers: Doomsday. Il suo Captain America ha preferito tornare indietro nel tempo e concedersi un lieto fine con la sua Peggy in Avengers: Endgame e, da allora, il pubblico non ha più rivisto Steve Rogers in azione. Al suo posto, però, è subentrato Sam Wilson come nuovo Captain America e sarà quest’ultimo ad impugnare lo scudo nel prossimo film corale dedicato ai Vendicatori. Riflettendo sulla sua esclusione, Chris Evans non ha potuto fare a meno di condividere una punta d’amarezza.

Avengers: Doomsday, Chris Evans è deluso per il mancato coinvolgimento nel film

Diventato uno dei volti più importanti del franchise, Chris Evans ha interpretato per anni Steve Rogers, il primo Captain America che ha guidato più volte gli eroi in diverse disavventure corali. E se il collega Robert Downey Jr è stato ancora una volta riportato sullo schermo, seppur con fattezze differenti, il suo Steve Rogers è ancora ben sigillato nel passato, impegnato a vivere la sua storia d’amore con Peggy Carter. I fan sperano ancora in un suo coinvolgimento, considerato che il film in questione è attualmente in fase di produzione. Ma Chris Evans ha affrontato di petto la sua esclusione dal progetto e, ai microfoni di Screen Rant, ha parlato apertamente delle sue emozioni contrastanti. Ha condiviso la sua amarezza all’idea di essere stato escluso da Avengers: Doomsday, ma prima di tutto ha confessato di essere sempre in contatto con i fratelli Russo e con altre star Marvel come Robert Downey Jr: “Parlo sempre con loro. È triste non essere con loro. È triste non essere di nuovo con la band, ma sono sicuro che stanno facendo qualcosa di incredibile e sono sicuro che sarà molto più difficile quando uscirà e ti sentirai di nuovo come se non fossi stato invitato alla festa”.

Pur non avendo confermato o smentito la sua assenza, ad oggi i Marvel Studios non hanno ancora suggerito il ritorno del suo Captain America, non dopo aver scelto il suo ufficiale successore protagonista di Captain America: Brave New World. Voci di corridoio, però, sostengono che Steve Rogers potrebbe apparire in Avengers: Doomsday accanto a Peggy Carter di Hayley Atwell. Voci non ancora confermate dagli Studios e forse smantellate dalle recenti dichiarazioni di Chris Evans.