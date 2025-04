Avengers: Doomsday, al via le riprese del film corale Marvel

News Cinema

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che le riprese di Avengers: Doomsday sono ufficialmente iniziate.

Udite, udite, appassionati Marvel: a detta del presidente degli Studios Kevin Feige, le riprese di Avengers: Doomsday sono ufficialmente iniziate. Entrato in produzione da tempo, durante una conferenza stampa Feige ha rivelato che le riprese del prossimo film corale dedicato ai Vendicatori sono iniziate ufficialmente questo lunedì, 28 aprile 2025. Un dettaglio importante, che rispetterebbe la tabella di marcia. Il quinto film corale, infatti, ha fissato già da tempo una sua data d’uscita prevista per il 1° maggio 2026, tra circa un anno.

Avengers: Doomsday, Kevin Feige annuncia che le riprese sono ufficialmente iniziate

I Marvel Studios sono attualmente impegnati con la promozione di Thunderbolts*, un film a sua volta corale con protagonisti antieroi destinati a cambiare fazione e che daranno un contributo importante anche ad Avengers: Doomsday. Il progetto con protagonisti i villain del MCU è in arrivo al cinema dal 30 aprile 2025 e rivelerà una nuova avventura e nuovi avversari da battere che potrebbero avere un impatto sull’universo Marvel e ricollegarsi anche ad Avengers: Doomsday. In estate, invece, il pubblico si imbatterà nei nuovi Fantastici 4, a loro volta già compresi nel prossimo progetto corale. A detta di Kevin Feige, come riporta CBR:

I film di Avengers sono sempre incentrati su attori incredibili, che non si sono mai incontrati prima sullo schermo, che si incontrano per la prima volta e interagiscono in modi mai visti prima. Questa è la mia parte preferita dei film di Avengers. Ce n'è già stato un piccolo assaggio con alcune persone sedute qui [nel cast di Thunderbolts*], e inizieremo ufficialmente [le riprese di Avengers: Doomsday] lunedì. Quindi questo è ciò che ci aspetta, ed è molto emozionante. Il primo giorno è lunedì.

Oltre al cinema, l’MCU sta lavorando anche sul piccolo schermo con diverse Serie TV in arrivo come Ironheart attesa per giugno, Eyes of Wakanda attesa per agosto e Wonder Man per dicembre, così come la serie animata Marvel Zombies. In merito a Thunderbolts* e I Fantastici 4: Gli Inizi, è stato reso noto già da tempo che tutti questi personaggi di spicco saranno presenti anche in Avengers: Doomsday, per cui sarà necessario prestare particolare attenzione ai prossimi film in arrivo per cogliere qualche indizio.