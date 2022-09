Avatar torna e rilancia alla grande il boxoffice italiano del weekend

News Cinema

La riedizione di Avatar in Italia, aspettando Avatar 2, è prima al botteghino italiano del weekend. La segue Don't Worry Darling, in un fine settimana in cui le sale danno chiari segni di ripresa.

Simbolicamente è il primo Avatar, tornato in sala con una riedizione in attesa di Avatar 2, a rilanciare il boxoffice italiano del weekend, che ha visto un afflusso di pubblico quasi raddoppiato rispetto alla settimana scorsa. Il film di James Cameron, riedito in 48fps e rimasterizzato in Dolby Atmos, è (ri)partito con 1.656.000 euro in quattro giorni (nel mondo è già a 30 milioni di dollari): una mossa saggia per ribadire la saga che ripartirà il 14 dicembre con Avatar - La via dell'acqua.

Pimpante anche la partenza del thriller distopico Don't Worry Darling di Olivia Wilde, con Florence Pugh moglie perfetta ma prigioniera di un mondo ordito dal guru Chris Pine, mentre suo marito Harry Styles diventa via via sempre più inquietante... L'esordio al secondo posto è da 965.000 euro, mentre nel mondo si parla di 30 milioni di dollari, con un buon debutto negli States, sui 19.

Scende dalla prima alla terza posizione Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, con altri 502.000 euro incassati, che portano il totale italiano a 14.064.000: questa cifra rende il film animato dell'Illumination Enterainment il più alto incasso dell'anno solare qui in Italia, sancendo il sorpasso su Doctor Strange 2.