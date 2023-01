Avatar: La via dell'acqua, perché le scene con Spider sono state girate due volte

News Cinema

Doppio impegno per Jack Champion sul set di Avatar: La via dell'acqua. A detta di James Cameron, le sue scene sono state girate due volte, ma perché?

Avatar: La via dell’acqua è stato un progetto impegnativo e non soltanto per James Cameron. Il ritorno su Pandora ha comportato una serie di scelte narrative quanto tecniche. Per il personaggio interpretato da Jack Champion, ad esempio, il regista ha svelato un dettaglio significativo da dietro le quinte: le scene di Spider sono state girate due volte, in ogni singola circostanza. James Cameron ha impiegato 13 anni per tornare su Pandora, raccontando come si è evoluta la storia di Jake Sully come Na’vi a tutti gli effetti dopo aver preso le distanze dalla missione umana e aver difeso il popolo di Neytiri. Nel sequel di Avatar, Jake è diventato padre ed è disposto a tutto pur di proteggere la sua famiglia.



Avatar: La via dell’acqua, le scene con Spider girate due volte a distanza di tempo

Spider, interpretato da Jack Champion, è un essere umano dal ruolo chiave nel sequel. Figlio di Miles Quaritch, è stato lasciato su Pandora da piccolissimo ed è cresciuto in mezzo ai Na’vi sviluppando un forte senso di appartenenza con il clan di Neytiri. Eppure, con il ritorno degli uomini su Pandora, Spider è il primo a pagarne le conseguenze. Fatto prigioniero dagli uomini di Quaritch, tornato sotto forma di avatar, il ragazzino è costretto a collaborare ed insegnare loro come comportarsi da Na’vi. In una recente intervista con Vanity Fair, James Cameron ha raccontato alcune delle sfide cinematografiche più importanti realizzate con Avatar: La via dell’acqua. Lato tecnico, infatti, le scene di Spider hanno richiesto un doppio sforzo.

Con il supporto del direttore della fotografia Russell Carpenter, le riprese con Jack Champion sono state realizzate due volte. Come ha spiegato James Cameron, una volta con tutti gli altri attori coinvolti come Sam Worthington che interpreta Jake e Zoe Saldana che interpreta Neytiri e un’altra volta da solo. Il motivo è da ricondursi sia alle scene live action di Spider, così come anche alla crescita dell’attore.

Jack ha fatto la sua intera performance due volte, una volta con tutti gli altri attori e all’epoca aveva 13 anni, mentre quella dopo ne aveva 15, quindi ha cambiato leggermente le dimensioni e l’estensione vocale.

Già in precedenza, il direttore della fotografia aveva svelato l’ardua impresa di girare le scene di Spider anche in formato live action.