Avatar: La via dell'acqua: perché ci hanno messo tanto? Risponde la WETA

La WETA, responsabile degli effetti visivi di Avatar: La via dell'acqua, spiega le ragioni del sensibile ritardo col quale Avatar 2 è arrivato, dopo il primo capitolo del 2009.

Mentre scriviamo Avatar: La via dell'acqua sfiora i 13 milioni di euro al boxoffice italiano, procedendo al ritmo di quasi 1 milione al giorno, quindi è comprensibile che in questo entusiasmo ci siano spettatori ansiosi che si domandano: perché ci hanno messo tanto? Perché dal primo Avatar del 2009 abbiamo dovuto aspettare l'Avatar 2 di James Cameron fino al 2022? Hanno risposto alla domanda in una conferenza i tecnici e artisti della WETA FX, responsabili degli effetti visivi centrali in quest'esperienza cinematografica. Leggi anche Avatar 3 - Fra new entry e grandi ritorni, ecco il cast del sequel di James Cameron!

Avatar - La via dell'acqua: perché ci è voluto così tanto tempo per Avatar 2?

James Cameron ne ha parlato per anni, arrivando ad annunciare dopo il primo Avatar non solo questo Avatar: La via dell'acqua, ma anche Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5 (al momento solo il terzo capitolo sembra sicuro, anche se per cautelarsi sulla crescita dei ragazzi protagonisti, Cameron ha già girato qualche sequenza del quarto). In sostanza, i fan sono rimasti in attesa per tredici anni e, pandemia a parte, le tempistiche sono state dovute a diversi fattori. Una buona parte del team della WETA FX, la casa neozealendese fondata da Peter Jackson e dietro ai fondamentali effetti visivi, ha partecipato a una conferenza organizzata da /Film. Parlavano il veterano Joe Letteri e gli altri colleghi Richie Baneham, Dan Barrett, Wayne Stables, Pavani Rao Boddapati e Johnathan Nixon. Come hanno giustificato il gran tempo trascorso tra i due lungometraggi?

Quello che vi stiamo presentando oggi sullo schermo per me non sarebbe stato possibile cinque anni fa. [...] C'è voluto tutto questo tempo per creare quella che credo sia l'esperienza cinematografica definitiva. [...] Jim si è preso due anni per immergersi nella Fossa delle Marianne, poi è tornato e ha trascorso un anno a scrivere 1500 pagine di note sulla storia. [...]

A quel punto abbiamo detto: ok, faremo tre sequel, all'epoca pensavamo sarebbero stati tre, e abbiamo lavorato con un team di sceneggiatori per dividere quelle note in copioni che Jim avrebbe voluto dirigere. [...]

Ma per tutto quel tempo abbiamo lavorato. Abbiamo cominciato a parlare di questo film sin dal 2013, e tutti insieme ci siamo imposti: "Alzeremo la posta in gioco nel nostro lavoro!