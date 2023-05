Avatar: La via dell'acqua, Blu-ray e Ultra HD 4K hanno una data d'uscita

News Cinema

Lo stratosferico successo di Avatar: La via dell'acqua si avvia verso il mondo dell'Ultra HD 4K e Blu-ray, mentre più avanti ci aspetta un adeguamento del primo capitolo con Avatar Remastered.

Se il 7 giugno sarà già possibile rivedere Avatar: La via dell'acqua in streaming su Disney+, sappiamo bene che i veri fan della saga e di James Cameron non potranno fare a meno di mettere le loro mani sulle edizioni digitali fisiche di Avatar 2, in arrivo il 29 giugno. Oltre a ciò che ci aspetta in quella data, a luglio arriverà anche un Avatar Remastered, la versione rimasterizzata in 4K del primo capitolo. Ma concentriamoci sulle nuove incarnazioni di Avatar: La via dell'acqua, un successo mondiale da vertigine, con oltre 2.300.000.000 dollari d'incasso!

Avatar: La via dell'acqua, le edizioni in Ultra HD 4K e Blu-ray