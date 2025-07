Avatar: Fuoco e Cenere, Sam Worthington anticipa come cambierà il personaggio di Jake Sully nel terzo film

News Cinema

Il finale di Avatar: La via dell'acqua porterà Jake Sully a cambiare nel terzo film del franchise. Ad anticipare il suo cambiamento in Avatar: Fuoco e Cenere è stato il suo interprete, Sam Worthington.

Il primo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere ha debuttato online solo qualche giorno fa, ma l'attenzione dei fan del lavoro di James Cameron è nuovamente puntata su Pandora e sui Na'Vi, in particolare sulla famiglia di Jake Sully (Sam Worthington), alle prese con il dolore che la morte di Neteyam, il primogenito nato dall'amore con Neytiri (Zoe Saldana) ha causato loro. Secondo l'interprete del personaggio, nel terzo capitolo Jake Sully andrà incontro a un importante cambiamento, dovuto alla necessità di far fronte al lutto e di aiutare la sua famiglia contro gli invasori terrestri e il clan della Cenere.

Avatar: Fuoco e Cenere, Sam Worthington anticipa il cambiamento di Jake Sully nel terzo film

Jake Sully andrà incontro a una decisiva evoluzione in Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo del franchise ideato da James Cameron. Abbiamo conosciuto il personaggio nel lontano 2009, quando si unì al progetto Avatar e sbarcò su Pandora con l'obiettivo di spiare la tribù dei Na'Vi e riportare le informazioni al colonnello Quaritch (Stephen Lang), finendo per innamorarsi di Neytiri e tradire gli umani per liberare i Na'Vi dalla loro presenza. In Avatar - la via dell'acqua, Jake e Neytiri hanno creato una famiglia unita e numerosa e Jake ha assunto il ruolo di capo della tribù e di portatore di pace, mettendo da parte le armi.

Tuttavia, la morte di Neteyam ha cambiato tutto e, come ha rivelato Sam Worthington a Empire, Jake Sully dovrà trasformarsi ancora una volta, tornando al mondo della guerra:

"Jake era un pacificatore nel secondo film, ma è cambiato, perché è in lutto. Non sa come andare avanti e così torna al mondo che conosce, quello dell'essere un soldato. Attaccare, andare in guerra, questo è qualcosa di confortante per Jake"

Anche il rapporto con Neytiri ne risente, dato che la compagna e guerriera si chiude in sé stessa a causa del dolore per Neteyam e lei e Jake dovranno lottare per restare uniti.