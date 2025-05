Avatar: Fire & Ash, Zoe Saldaña è una furiosa Neytiri nella prima foto ufficiale del film

Avatar: Fire & Ash è il terzo film della saga ideata e diretta da James Cameron e ambientata nel mondo di Pandora. Dopo i tragici eventi narrati ne La via dell'acqua, la famiglia Sully deve riprendersi dal dolore per la perdita del giovane Neteyam, il maggiore dei figli di Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña). Ed è proprio quest'ultima a essere protagonista di uno scatto ufficiale del film, nel quale appare più furiosa e combattiva che mai.

EmpireMagazine ha diffuso in anteprima uno scatto di Zoe Saldaña dal film Avatar: Fire & Ash. L'attrice ha rivelato che nel terzo film, Neytiri sarà ancora alle prese con il dolore causato dalla perdita di Neteyam e che questo spingerà la matriarca della famiglia Sully a tirar fuori tutto il suo coraggio e la sua rabbia per proteggere la sua famiglia. AEmpire, Saldaña ha raccontato:

Nel terzo film della saga, Neytiri si scontrerà anche con Varang (interpretata da Oona Chaplin), leader spietata del Popolo delle Ceneri, i Mangkwan, nuova tribù di Pandora che sarà introdotta nella nuova pellicola. Anche James Cameron ha anticipato che il ruolo di Zoe Saldaña nel terzo capitolo le permetterà di "brillare" come mai prima: "Con Emilia Pérez è stata riconosciuta come l'attrice di alto livello che abbiamo sempre saputo che sia. Ma in Fire & Ash andrà ben oltre tutto ciò che avete visto fino a ora".

La pellicola ha già una data di uscita fissata per il 19 dicembre 2025. Nel cast ci saranno anche Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Matt Gerald, Giovanni Ribisi, Edie Falco e Michelle Yeoh.

WORLD-FIRST 🔥



Neytiri is ready to strike in the exclusive first still from #Avatar: Fire And Ash.



Zoe Saldaña’s warrior is reeling from the death of her son Neteyam in the threequel. “That pain is seamlessly followed up on,” she tells Empire. “She’s going to question… pic.twitter.com/zQFebNZR2y