Avatar 4, uno scatto di Stephen Lang conferma l'inizio delle riprese del film!

Sono iniziate le riprese del quarto capitolo di Avatar di James Cameron: a confermarlo uno scatto di Stephen Lang, interprete di Quaritch nei primi due film.

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Avatar 4, quarto capitolo della saga ideata e diretta da James Cameron: a distanza di oltre un anno dall'uscita del secondo dei 5 film, Avatar - La via dell'acqua, arrivato nelle sale a dicembre 2022, gli addetti ai lavori, il regista e il cast sono tornati sul set, con netto anticipo rispetto a quanto annunciato. Le prime news su Avatar 4, infatti, riportavano che le riprese non sarebbero iniziate prima dell'uscita al cinema del terzo capitolo. Tuttavia, a causa dello slittamento della data d'uscita di Avatar 3, previsto per dicembre 2025 al cinema, Cameron ha anticipato l'inizio delle riprese del quarto film.



Avatar 2: La Via dell'Acqua: Il Final Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Avatar 4, avviate le riprese del film: la conferma in uno scatto dal set di Stephen Lang

Dopo gli eventi narrati in La via dell'acqua, i fan fremono all'idea di scoprire dove James Cameron condurrà Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) e la loro famiglia nei successivi film della saga. Il primo capitolo arrivò in sala nel 2009 e divenne uno dei maggiori incassi della storia del cinema, restando sul podio per un decennio, fino a essere spodestato da Avengers: Endgame. Anche La via dell'acqua ha doppiato il successo del primo film, spianando la strada agli altri tre sequel, previsti in sala, rispettivamente, nel 2025, 2029 e 2031.

Quasi un mese fa, Sam Worthinton aveva anticipato, parlando con People, che le riprese sarebbero iniziate a breve e, ora, dal set, arriva uno scatto che conferma che i lavori per Avatar 4 hanno ufficialmente preso avvio. La foto è stata condivisa da Stephen Lang, interprete del malvagio colonnello Quaritch, tornato con il suo avatar Na'vi nel secondo film del franchise: lo scatto mostra l'attore con la tuta della motion capture con cui sono girate le scene del film e conferma, inoltre, anche il ritorno del personaggio per il terzo e quarto capitolo.

Secondo anche quanto riferito da James Cameron con il quarto capitolo di Avatar la storia prenderà una piega totalmente diversa e le vicende della famiglia Sully potrebbero spostarsi dal pianeta alieno Pandora sulla nostra Terra, dopo la prima battaglia tra clan che animerà le vicende di Avatar 3: infatti, dalle prime indiscrezioni sulla trama del terzo film, sembra che faremo la conoscenza di una tribù di Na'vi in grado di vivere nei territori vulcanici di Pandora. Questo "popolo della cenere" sarà però ostile sia alla tribù degli Omatikaya (di cui fa parte la famiglia Sully) sia a quella dei Metkayna, presentata nel secondo film e guidata da Tonowari (Cliff Curtis) e Ronal (Kate Winslet).

Con il quarto film, invece, si tornerebbe ad affrontare la questione del conflitto tra gli umani, di cui fanno parte anche i soldati della RDA di Quaritch, e i Na'vi: ci sarà la possibilità di vedere finalmente una risoluzione pacifica tra i due gruppi? Per scoprirlo non ci resta che attendere l'uscita dei prossimi film.