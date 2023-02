Avatar 4 e Avatar 5, come diventerà la saga dopo Avatar 3, parla il producer Jon Landau

News Cinema

Jon Landau, producer storico per James Cameron, ha spiegato come saranno impostati Avatar 4 e il sipario Avatar 5, suggerendo dove si ambienterà il gran finale.

Mentre Avatar: La via dell'acqua continua a incassare in tutto il mondo, James Cameron e il suo producer Jon Landau sanno di avere carta bianca sui seguiti della loro saga. In un'intervista con Empire Magazine, Landau ha confermato che è Oona Chaplin a interpretare Varang, la leader dei "Na'vi del fuoco", la nuova popolazione che Jake e la sua famiglia incontreranno in Avatar 3. Allo stesso tempo, ha spiegato a grandi linee cosa ci aspetta in Avatar 4 e Avatar 5, una cesura piuttosto netta. Proseguite se non temete minimi spoiler. Leggi anche Avatar: La via dell'acqua, gli sceneggiatori spiegano il delicato rapporto tra Spider e Neytiri

Avatar 4 e Avatar 5, quando e dove si ambienteranno?