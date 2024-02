Avatar 3, si torna sul set? James Cameron spiega perché

News Cinema

Sapevamo che James Cameron aveva girato contemporaneamente Avatar: La via dell'acqua e Avatar 3, ma ora pare che si torni sul set ancora per il terzo capitolo. Come mai? Niente panico, è normale, ce lo spiega James Cameron.

Dal momento che Avatar: La via dell'acqua è riuscito a riaccendere il cinema come i più pessimisti non riuscivano nemmeno a immaginare, è normale che ogni notizia riguardante il lavoro di James Cameron su Avatar 3 e ulteriori seguiti accenda i radar: si è saputo che sono previste nuove riprese per il terzo capitolo a giugno, il che ha stupito qualcuno. Cameron aveva infatti girato contemporaneamente secondo e terzo atto, ma è tutto sotto controllo, come ha confermato il regista a Screen Rant. Leggi anche Avatar 3, James Cameron: "Non è una questione di effetti speciali"

James Cameron sui nuovi ciak per Avatar 3: "Ormai con la tecnologia ci siamo"

Sgombriamo il campo da dubbi: Avatar 3 è ancora confermato in uscita per il dicembre 2025, la tabella di marcia è rispettata. James Cameron sta alacremente lavorando sulla (come al solito lunghssima) post-produzione con la WETA Digital, però in effetti si tornerà sul set brevemente a giugno. Ci sono limature e piccole aggiunte da eseguire, ma nulla che possa impensierire il rispetto dei tempi, pur nella complessità di tutte le parti in movimento per dare vita a spettacoli del genere. Spiegando la situazione produttiva al margine dei Saturn Awards, Cameron ha anche fatto una stima sul completamento di Avatar 4, in arrivo nel 2029, mentre Avatar 5 chiuderà il ciclo epico nel 2031 (!).

Il terzo si può dire ormai cosa fatta. Gireremo dei pick-up [brevi riprese aggiuntive di raccordo o di correzione, ndr], che diciamo equivalgono tipo all'ultimo 2-3% del film, e abbiamo anche dei pick-up dal vero da fare a giugno, un altro 2%. E abbiamo girato all'incirca un quarto del capitolo 4. Siamo in post-produzione col terzo, adesso stiamo facendo gli effetti visivi, un lavoro enorme. Per completarlo avremo bisogno di ogni secondo da qui alla data d'uscita. [...] La tecnologia è arrivata al punto in cui è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Apportiamo piccoli miglioramenti a mano a mano che procediamo, ma ci siamo. [...] Abbiamo trascorso sette anni a prepararci e quattro anni a girare i due film insieme [il secondo e il terzo, ndr]. Non è una questione di tecnologia, parlo delle menti e degli occhi degli artisti della computer grafica. È un processo molto, molto creativo: è arte. Coinvolge migliaia di persone e adesso bisogna condurre l'orchestra perché nessuno stecchi.