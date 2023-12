Avatar 3, James Cameron: "Non è una questione di effetti speciali"

News Cinema

James Cameron ha spiegato a GQ cosa bisogna aspettarsi da Avatar 3, al cinema nel Natale 2025 e ora in post-produzione: non è questione di tecnica, ma di profondità dei personaggi.

C'è un'alchimia particolare tra James Cameron e il pubblico, com'è stato evidente dal successo mastodontico di Avatar: La via dell'acqua, a tredici anni di distanza dal primo Avatar. In un'intervista con GQ il regista respinge l'idea che il suo lavoro si basi solo sulla spettacolarità e la sperimentazione tecnica, che pure fanno parte del suo stile: se per Avatar 3, in arrivo nel Natale 2025, vi aspettate di "essere stupiti con effetti speciali", James preferisce ricordarvi altro. Leggi anche Avatar 3, James Cameron svela quando uscirà e i piani per i sequel della saga

James Cameron e Avatar 3: "L'avanzamento è nella profondità dei personaggi"

Non ci sta James Cameron a spingere il pedale promozionale della tecnica per Avatar 3. Non poggia su quell'aspetto il successo ribadito di Avatar e Avatar: La via dell'acqua, quest'ultimo con 2.320.250.000 dollari d'incasso quando non si pensava più possibile, dopo la pandemia. Non varrà nemmeno per Avatar 3, in questo momento in fase di complessa post-produzione, come ha avuto modo di spiegare il regista in un'intervista con GQ, per la riedizione in 4K del suo The Abyss. Allora come ora, il discorso è un altro:

Il grosso passo avanti creativo di questo film sarà una maggiore profondità dei personaggi. Vedremo nuove culture, nuove creature, la solita roba che vi aspettate da un film di Avatar, però con l'idea che questo ciclo di film viva insieme a queste persone, e che voi vi uniate a loro per un viaggio epico. Non penso che qui si tratti di dire "Vi faremo vedere l'effetto visivo dell'acqua migliore mai fatto!", ma entrerete meglio nel cuore e nell'anima dei personaggi. E ci saranno alcuni nuovi personaggi molto interessanti. Questo è un viaggio che si dipana nel tempo. Continuerà nel terzo film, proseguendo nel quarto e nel quinto. Tutto fa parte di un singolo ciclo epico.