Avatar 3, chi saranno i cattivi della storia? Lo rivela James Cameron

Forte degli incassi di Avatar: La via dell'acqua, James Cameron ha rivelato qualcosa dei cattivi di Avatar 3, che sarà in sala nel Natale 2024 ma che è stato già girato. Di chi si tratterà?

Mentre Avatar: La via dell'acqua ha superato i 30 milioni di euro al boxoffice italiano, il più alto incasso post-pandemia, James Cameron comincia a riscaldare i fan per Avatar 3, girato contemporaneamente col secondo ma in corso di postproduzione, nelle sale nel 2024. Chi saranno i cattivi a questo giro? Ancora gli esseri umani, veri o avatar Na'vi? Non proprio...

Avatar 3, la minaccia degli "Ash People", i Na'vi cattivi

Parlando con la testata francese 20 Minutes, James Cameron ha anticipato qualcosa di Avatar 3, che al cinema nel Natale 2024 tenterà di bissare il successo di Avatar: La via dell'acqua, che ha superato nel mondo il 1.400.000.000 di dollari d'incasso (e non si ferma). In Avatar 2, nonostante la famiglia di Jake e Neytiri fosse minacciata da Na'vi, sappiamo che si trattava di avatar di cattivissimi umani, con Miles (Stephen Lang) in testa. La tribù acquatica incontrata in La via dell'acqua non era a conti fatti ostile, ma qualcosa sta per cambiare... e in Avatar 3 dovremmo vedere un aspetto più oscuro di Pandora. Cameron dice:

La Gente delle Ceneri [lett. "Ash People" in originale, ndr]. Voglio raccontare i Na'vi da un'altra angolazione, perché finora li ho mostrati solo in chiave positiva. Nei primi film ci sono esempi umani molto negativi ed esempi Na'vi molto positivi. In Avatar 3 faremo il contrario.