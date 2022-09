Avatar 2, l'anteprima di alcune sequenze col producer Jon Landau: "Perché ci abbiamo messo tanto tempo"

News Cinema

Abbiamo incontrato in conferenza stampa a Roma il producer di Avatar 2, Jon Landau, che ha accompagnato alcune sequenze top secret di Avatar: La via dell'acqua, in uscita a dicembre. Qualche curiosità sull'atteso seguito firmato James Cameron.

Abbiamo avuto il piacere di assistere a una manciata di sequenze dal prossimo Avatar 2: La via dell'acqua di James Cameron, in uscita il 14 dicembre: non possiamo descriverle nel dettaglio, ma possiamo raccontarvi cosa ci ha detto in conferenza stampa il suo collaboratore di lunga data che le ha accompagnate, il producer Jon Landau. I seguiti di Avatar previsti sono ben quattro, ma - come Landau ci ha tenuto a sottolineare - ciascuno narrativamente si regge da solo, anche se ogni tassello va a comporre l'intero puzzle avviato nel 2009. Al centro della narrazione c'è l'idea di famiglia, intesa come comunità d'appartenenza, non solo come famiglia biologica. I protagonisti si trovano a dover rispondere a eterne domande: "A quale gruppo appartengo? Qual è il mio ruolo?"



Avatar 2: La Via dell'Acqua: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Avatar: La via dell'acqua, un altro mondo, solo al cinema

Avatar: La via dell'acqua, com'è d'obbligo per un'opera firmata da James Cameron, è un viaggio in un altro mondo, un'esaltazione delle capacità evocative della settima arte. Nel contesto però dell'evasione che questo tipo di cinema può garantire, la storia è una metafora che parla a tutti noi, con l'idea - ci ha spiegato Jon Landau, sodale di Cameron dai tempi di Titanic - di non essere predicatori. È un cinema pensato per ispirare, non per insegnare.

La famiglia multietnica di Jake e Neytiri si trova nel film a lasciare la sua casa, per proteggersi: il nucleo familiare, nel quale i ragazzi hanno difficoltà a trovare una propria identità perché mezzi umani e mezzi Na'vi, chiederà ospitalità a un'altra tribù, sentendosi fuori posto, alla ricerca di una nuova collocazione. Non solo tematiche sociali, comunque, perché i grandi amori di Cameron, l'oceano e l'acqua, mettono in gioco l'attenzione all'ambiente: "Il primo Avatar cominciava e finiva con Jake che apriva gli occhi. Speriamo che qualcuno apra gli occhi dopo aver visto questi film."

Una visione ambiziosa di un'esperienza squisitamente cinematografica, quindi, ma qualcuno in conferenza stampa chiede se si aspettano lo stesso straordinario successo di Avatar, in un mercato cinematografico cambiato dalla pandemia. Landau cita un articolo di New York Times che dava il cinema per morto, prima di scherzare sottolineando a quando risalisse il pezzo: 1983! "Se fai un buon prodotto, la gente va a vederlo. Andare al cinema è come andare a un concerto dal vivo: la musica la puoi ascoltare anche a casa, ma..." Jon cita poi i grandi recenti risultati di Spider-Man No Way Home e Top Gun Maverick come testimonianze tangibili di un'abitudine dura a morire.

Avatar 2, perché è stato necessario tanto tempo per vederlo?

Il primo Avatar uscì nel lontano 2009, ma come mai James Cameron ha impiegato tanto tempo a proseguire il viaggio su Pandora? Landau racconta che il regista si è prima preso un lungo periodo di pausa, esplorando gli oceani, una delle attività che ama svolgere. La lentezza è stata dovuta inoltre alla necessità di scrivere prima i copioni di tutti e quattro i lungometraggi previsti, un passo indispensabile per organizzare la complessa produzione al meglio. Oltretutto la produzione stessa presentava sfide non da poco, per esempio la creazione di una vasca da 2 milioni di litri di acqua per ospitare gli attori, che si sono dovuti adeguatamente allenare anche alle immersioni (non era previsto che mimassero di essere sott'acqua!). La WETA poi ha dovuto sviluppare nuove tecnologie che gestissero le estese interazioni tra personaggi in CGI ed esseri umani, ma tanto di guadagnato: "Jim con ogni film porta avanti la tecnica cinematografica, per se stesso e indirettamente per gli altri". E osservare un'attrice come Sigourney Weaver alle prese con tre personaggi interpretati contemporaneamente grazie alla performance capture (tra cui una Na'vi adolescente!) è impagabile già sul set!

Jon sorride e chiude i retroscena sulle tempistiche con una battuta: "Ma alla fine c'abbiamo messo meno noi a fare Avatar 2 di quanto ci abbiano messo a fare Top Gun 2!"

Non ci sono stati tuttavia intoppi in senso stretto: Landau racconta che la Disney, erede del progetto Fox in corso d'opera durante l'acquisizione, ha lasciato loro molta libertà creativa (d'altro canto la Fox all'epoca del primo Avatar contestò la necessità delle riprese aeree e della morte di Grace, quindi Cameron è abituato a combattere per ciò che ritiene necessario alla propria visione).

Avatar: La via dell'acqua sarà il nuovo "film più costoso di sempre"? Landau scherza su questo tormentone che ogni lavoro del suo amico Jim si trascina. Ci dice che non è vero che Titanic fu in quell'anno il lungometraggio più costoso mai realizzato fino a quel momento, e seriamente sottolinea quello che per lui conta: "Tanto il cinema non si paga un tanto al chilo: all'aumento della quantità, il prezzo del biglietto per voi rimane uguale. Certo noi stiamo attenti a come usiamo i soldi, ma è chiaro che parliamo pur sempre di grandi produzioni."

Avatar: La via dell'acqua si presenterà a dicembre con proiezione 3D, e lo stesso discorso vale per la riedizione di Avatar in sala dal 22 settembre: un'usanza che ultimamente si è un po' persa. Landau è in sintonia con l'appoggio totale di Cameron alla tecnica: "Il 3D non serve a portare quel mondo da voi, serve a farvi entrare in quel mondo. Perché è stato abbandonato? La verità è che il 3D enfatizza tutto: ciò che è bello diventa più bello, ciò che è brutto diventa più brutto. Ma a me sono molto piaciuti i film pensati in 3D come Hugo Cabret di Martin Scorsese e Vita di Pi di Ang Lee". Dopo aver assistito alla spettacolarità di alcune sequenze, impreziosite per giunta dalla proiezione a 48fps di cui gode anche la riedizione di Avatar, è difficile dar torto a quest'entusiasmo.