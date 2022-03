Il Pentavirato: Il camaleontico Mike Myers nel primo trailer della comedy di Netflix

News Serie TV

La star di Austin Powers si mostra con 8 dei 15 personaggi da lui interpretati nella nuova serie.

È ora di cominciare a familiarizzare con i 15 personaggi - sì, quindici! - che il camaleontico Mike Myers (Austin Powers) interpreterà ne Il Pentavirato, nuova comedy della quale Netflix pubblica oggi il primo trailer e ne annuncia la data di debutto: 5 maggio.

Il Pentavirato: I dettagli della nuova comedy con Mike Myers

E se una società segreta di cinque uomini lavorasse nell'ombra dai tempi della peste nera condizionando gli eventi mondiali per il bene dell'umanità? È questa la grande domanda che mette in moto il racconto de Il Pentavirato. Una comedy evento di 6 episodi che inizia con un improbabile giornalista canadese che si ritrova coinvolto in una missione per scoprire quella verità e, possibilmente, salvare egli stesso il mondo.

La clip svela solo una parte dei molti personaggi interpretati da Myers, anche ideatore e produttore esecutivo della comedy: il giornalista protagonista Ken Scarborough; Anthony Lansdowne, un teorico della cospirazione del New England determinato a smascherare Il Pentavirato; Rex Smith, un conduttore radiofonico di estrema destra e un eminente teorico della cospirazione; Lord Lordington, il membro più anziano e di alto rango del Pentavirato; Bruce Baldwin, un ex magnate dei media; Mishu Ivanov, un ex oligarca russo; Shep Gordon, un ex manager musicale; e Jason Eccleston, il genio delle tecnologie dietro MENTOR, il supercomputer del Pentavirato.

Il resto del cast

Nella serie recitano anche Keegan-Michael Key (Schmigadoon!) con il ruolo del Dott. Hobart Clark, un fisico nucleare reclutato dal Pentavirato per risolvere il disastro del cambiamento climatico; Lydia West (It's a Sin) di Reilly Clayton, una giovane donna che lavora alla Canadian News Station con Ken; Debi Mazar (Younger) di Patty Davis, la fidatissima assistente esecutiva del Pentavirato (e, come direbbe qualcuno, il cervello dietro l'operazione); Ken Jeong (Community) di Skip Cho, un magnate dei casinò con una vasta conoscenza della teoria del caos dei modelli meteorologici; e Richard McCabe (Harlots) di Pikeman Higgins, il capo della Guardia del Liechtenstein, le forze di sicurezza del Pentavirato. A loro si aggiungono i veterani della recitazione Jennifer Saunders e Jeremy Irons, quest'ultimo con il ruolo di voce narrante.