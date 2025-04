Auguri per la tua morte 3, il progetto prosegue, garantisce Jessica Rothe

News Cinema

Jessica Rothe, protagonista della saga horror grottesca di Auguri per la tua morte, si è dimostrata ottimista sul futuro della sua Tree, nonostante le ultime notizie suggerissero una fumata nera.

Auguri per la tua morte 3 è uno dei seguiti più discussi e rimandati degli ultimi anni: cult del teen horror con sfumature demenziali, rileggeva Ricomincio da capo in chiave thriller, contando molto sull'esibizione vulcanica della protagonista Jessica Rothe. Proprio lei, ospite di una maratona dei primi due capitoli insieme al regista / creatore Christopher Landon, ha smentito la negatività sul terzo capitolo di un'ideale trilogia. Eppur si muove, con buona pace della Blumhouse e della Universal... Ma cos'ha detto esattamente?



Ancora auguri per la tua morte: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Auguri per la tua morte 3 "va avanti", protagonista dixit, regista confermò